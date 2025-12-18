La AEMET confirma la alerta por nieve en España y avisa: cotas de 800 metros en estas zonas

La llegada del invierno astronómico este domingo 21 de diciembre estará marcada por un ambiente plenamente invernal, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La aproximación de una borrasca fría formada en el Atlántico provocará un cambio notable del tiempo, con lluvias, un acusado descenso de las temperaturas e incluso nieve, que comenzará en zonas de montaña y podría extenderse a cotas más bajas, especialmente en el norte peninsular y en la meseta norte.

Será a lo largo del domingo cuando se note con mayor intensidad la bajada térmica y el desplome de la cota de nieve, con precipitaciones en forma de nieve no solo en áreas montañosas, sino también en zonas menos elevadas del interior. Desde la AEMET advierten de que el frío podría prolongarse durante los primeros días de la semana navideña, con heladas generalizadas en amplias áreas del interior y la continuidad de un patrón marcado por la entrada de nuevas borrascas.

Caída de temperaturas en Madrid

Este descenso de temperaturas podría ser muy brusco en algunos puntos. En ciudades como Teruel las máximas pasarán de 12 °C el sábado a unos 5 °C el domingo, mientras que en Madrid se espera una caída similar, de 10 °C a 6 °C en apenas 24 horas. Todo ello reforzará la sensación de frío en gran parte del país coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Navidad.

En los días previos, el tiempo seguirá siendo inestable. Este jueves se esperan chubascos en el litoral mediterráneo del sureste peninsular, así como en Melilla e Ibiza, mientras un frente activo entrará por el noroeste con lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León. En Galicia las precipitaciones serán abundantes y persistentes, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo.

Lluvias en Cataluña y Baleares

El viernes, ese frente avanzará de oeste a este dejando lluvias en buena parte de la península, menos probables en el sureste pero más intensas en las comunidades cantábricas y el norte de Castilla y León. La cota de nieve irá descendiendo desde unos 1.600 metros hasta alrededor de 1.200 metros en el noroeste. Ya el sábado, las lluvias se concentrarán en Cataluña y Baleares, aunque no se descartan en otras zonas del este, mientras un nuevo frente volverá a afectar al noroeste peninsular con precipitaciones intensas en Galicia y nieve en cotas medias del noroeste y en los Pirineos.

Durante el domingo, las precipitaciones tenderán a extenderse por gran parte de la Península y también por Baleares, aunque en el sureste serán más irregulares y de menor intensidad. Al mismo tiempo, continuará el descenso de las temperaturas, lo que provocará una nueva bajada de la cota de nieve a lo largo de la jornada.

Nieve en el norte peninsular

Este escenario hará posible que la nieve aparezca no solo en las zonas de montaña, sino también en áreas situadas a menor altitud, especialmente en el norte peninsular. En el noroeste, las nevadas podrían darse inicialmente por encima de los 1.000–1.100 metros, descendiendo al final del día hasta los 600–900 metros. En el sureste, la cota se situará en torno a los 1.400 metros, mientras que en el resto del territorio se moverá entre los 1.000 y 1.200 metros.

La llegada del invierno astronómico coincide además con el inicio de las vacaciones de Navidad, un periodo en el que aumentan de forma notable los desplazamientos por carretera. Por ello, la AEMET insiste en la necesidad de extremar la precaución ante un contexto de tiempo adverso marcado por frío, lluvias y nevadas, especialmente en los trayectos de largo recorrido.