Sonsóles Ónega, ¿boda a la vista?: todos se fijan en este detalle y hay muchas dudas

Sonsoles Ónega atraviesa una de las etapas más sólidas de su trayectoria. A sus 48 años, la periodista y escritora se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles de la televisión vespertina gracias al buen rendimiento de Y ahora Sonsoles en Antena 3, un formato que ha logrado estabilidad de audiencia y presencia diaria en la actualidad social y cultural. A este buen momento televisivo se suma el reciente estreno de la adaptación audiovisual de su novela Las hijas de la criada, así como la inminente publicación de su nuevo libro, Llevará tu nombre, prevista para el próximo 25 de febrero, lo que confirma un periodo especialmente fructífero también en el plano literario.

Ella misma ha reconocido en distintas ocasiones que vive volcada en su trabajo y que el ritmo de los últimos meses apenas le deja margen para desconectar. Sin embargo, ese cansancio va acompañado de una evidente satisfacción profesional y personal. Desde 2023 mantiene una relación sentimental con Juan Montes, directivo del sector financiero y actual director de Finanzas Corporativas de UBS España, una historia que ha permanecido deliberadamente alejada del foco mediático y sobre la que la presentadora siempre se ha mostrado prudente.

El detalle más importante

Fue precisamente esa discreción habitual la que hizo saltar las alarmas cuando Sonsoles Ónega apareció en su propio programa luciendo un llamativo anillo en el dedo anular de la mano derecha. Un gesto aparentemente inocente, pero suficiente para que tanto colaboradores como espectadores pusieran el foco en la joya. Isabel Rábago fue la primera en verbalizar la duda en directo, insinuando que podría tratarse de algo más que un simple complemento estilístico.

Lejos de alimentar la especulación, la periodista optó por esquivar la pregunta con elegancia y sin entrar en aclaraciones, una reacción que no hizo sino aumentar la curiosidad en el plató y fuera de él. No confirmó ni desmintió si se trataba de un anillo de compromiso, un regalo con significado personal o una elección casual, manteniendo intacto el misterio en torno a su vida privada.

Sonsoles Ónega opta por el silencio

El silencio se mantuvo horas después, cuando Sonsoles Ónega acudió a un acto público en la Academia de Cine con motivo de la adaptación televisiva de Las hijas de la criada. Allí, lejos del contexto controlado de su programa, las preguntas sobre la sortija volvieron a surgir. La joya seguía visible y no pasó desapercibida, especialmente porque la presentadora no dejaba de tocarla, cambiarla de mano o jugar con ella, gestos interpretados por muchos como señales de nerviosismo o incomodidad ante el interés generado.

Ante la insistencia, su respuesta fue breve y contundente, aunque fiel a su tono cordial: un escueto «ya, adiós», pronunciado con sonrisa incluida, que puso fin a cualquier intento de obtener una aclaración. Un cierre que reforzó la idea de que, al menos por ahora, no tiene intención de compartir detalles sobre el significado del anillo ni sobre posibles planes de futuro.

Una relación discreta

Tampoco sus redes sociales han servido para despejar incógnitas. Sonsoles Ónega no suele utilizar sus perfiles para hablar de su vida sentimental, y en ellos predominan referencias profesionales, viajes o momentos cotidianos sin mayor exposición emocional. Su pareja, Juan Montes, sigue siendo un gran desconocido para el público, aunque no por ello se esconden de forma activa. El pasado verano, ambos fueron fotografiados juntos en Sotogrande, confirmando que mantienen una relación estable y visible en su entorno cercano.

La propia comunicadora abrió una pequeña ventana a su intimidad en una entrevista concedida a Diez Minutos, donde explicó que se conocieron en una cena de amigos en 2023. Según relató, fueron Alejandra Prat y otros conocidos en común quienes insistieron para que acudiera a ese encuentro que acabaría siendo decisivo. En ese contexto, Sonsoles reveló un detalle significativo: Juan Montes no sabía quién era ella ni estaba familiarizado con su trabajo televisivo, una circunstancia que, según dejó entrever, facilitó una relación más natural y alejada de expectativas públicas.

Sonsoles Ónega está separada

La cautela con la que gestiona su presente sentimental no puede entenderse sin mirar a su pasado. En 2019, Sonsoles Ónega se separó de Carlos Pardo tras once años de matrimonio, una relación de la que nacieron sus dos hijos, Yago y Gonzalo. Aquel proceso supuso un punto de inflexión personal y fue abordado por ella misma con honestidad en una entrevista con El País, donde reconoció que había sido infeliz y defendió la necesidad de no prolongar relaciones por inercia. «Aguantar por aguantar no tiene ningún sentido. Hay que divorciarse más», afirmó entonces, en una reflexión que tuvo amplio eco.

Desde entonces, la periodista ha construido una etapa marcada por la estabilidad laboral, el reconocimiento profesional y una vida personal más protegida, en la que parece priorizar la tranquilidad y el equilibrio. El anillo que ha desatado rumores puede tener o no un significado especial, pero lo cierto es que Sonsoles Ónega ha dejado claro, una vez más, que cualquier paso importante en su vida privada seguirá produciéndose lejos del ruido mediático.

Mientras tanto, el interés continúa, alimentado por los gestos, el silencio y el contexto de plenitud que rodea a la presentadora. Si hay o no boda a la vista es, por ahora, una incógnita que solo ella parece dispuesta a resolver cuando lo considere oportuno.