El mapa inmobiliario de Sonsoles Ónega, la íntima de doña Letizia a la que entrevista Pablo Motos

Sonsoles Ónega es una de las comunicadoras más reconocidas de nuestro país. Su vocación periodística le viene de lejos y es que es hija de uno de los periodistas más reseñables de la historia de España, Fernando Ónega, —director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez y autor de la mayoría de sus discursos—. Su amor por la profesión y buen hacer la ha llevado a formar parte de grandes cadenas como CNN+, Cuatro o Telecinco, en las que ejerció de corresponsal política y cronista parlamentaria.

En la actualidad, forma parte del elenco de presentadores de Antena 3, cadena en la que presenta su propio programa, Y ahora Sonsoles. Una faceta que compagina con la de novelista. Todas estas líneas de actuación le han reportado cuantiosos beneficios económicos que ha ido invirtiendo en el ladrino, conformando así un importante patrimonio inmobiliario que pone en valor su alto poder adquisitivo.

Sonsoles Ónega en un evento. (Foto: Gtres)

Las casas de Sonsoles Ónega

Tal y como reflejan numerosos medios, Sonsoles es propietaria de tres inmuebles en la Comunidad de Madrid. El bien más preciado de sus pertenencias es el chalet unifamiliar que posee en la exclusiva urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón. Valorada en 1,5 millones de euros, se trata de una vivienda levantada sobre un terreno de más de mil metros cuadrados, que tiene 250 m² de superficie construida y está completamente equipada con todas las comodidades en su interior. El exterior no se queda atrás y es que cuenta con un exquisito jardín que dota a la vivienda de la privacidad y la intimidad que la presentadora busca fuera de los platós de televisión. Allí convive con sus dos hijos, Gonzalo y Yago, fruto de su matrimonio con Carlos Pardo, con el que mantuvo una relación que comenzó en 2008 y se extendió hasta el 2020.

Sonsoles Ónega en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Otro de sus inmuebles está situado en Torrejón de Velasco, un municipio cercano a Parla. Se trata de un modesto piso de 37 metros cuadrados que la presentadora compró en 2016 y que cuenta con trastero y garaje. Además, también ha sucumbido a los encantos del barrio de Justicia, uno de los más exclusivos del centro de Madrid, en el que residen grandes fortunas que han decidido quedarse en medio del bullicio de la ciudad en vez de huir a las afueras. Allí tiene un piso que compró cuando aún se encontraba unida en matrimonio a su ex marido.

El éxito laboral de la presentadora

Además de sus éxitos en televisión, Sonsoles Ónega también explota su faceta como escritora desde hace más de dos décadas. Su último proyecto, Las hijas de la criada, con el que está obteniendo excelentes resultados, la llevó a ser galardonada con el prestigioso Premio Planeta, gracias al cual fue beneficiaria de una cantidad económica que alcanzaba el millón de euros.

Sonsoles Ónega ha mostrado su desacuerdo sobre la opinión del Rey emérito sobre Doña Letizia. (Foto: Gtres)

Pero no se quedó ahí y, a pesar de que ha pasado el tiempo, la obra acaba de dar el salto a la pequeña pantalla y ha sido base para crear una serie que lleva el mismo nombre y que está disponible en Atresplayer, la plataforma de contenidos digitales de Atresmedia.

Su amistad con la Reina Letizia

Sonsoles Ónega nunca ha escondido el estrecho vínculo que mantiene con la Reina Letizia, de la que es íntima amiga. Su amistad se remonta a los tiempos en los que las dos, periodistas de profesión, desarrollaban sus conocimientos en el canal de noticias CNN+. A partir de ahí, siempre han mantenido el contacto. Tanto es así que la protagonista de estas líneas fue una de las invitadas al enlace real que unía en santo matrimonio al entonces príncipe de Asturias con la comunicadora ovetense.

Reina Letizia en la firma de libros de Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

El apoyo y aprecio es mutuo entre ellas y, al igual que Sonsoles saca la cara por la Reina en televisión, doña Letizia no duda en ser el bastón de su amiga en su carrera profesional. El último gesto que tuvo con ella fue acudir a una firma de libros que coincidía con el Día de las librerías. Una visita sorpresa que inundó de alegría a Ónega y que dejó en evidencia su relación tras profesarse numerosos gestos de cariño ante los presentes, entre los que detacó un fuerte, sentimental y emotivo abrazo.