El baño de masas de Sonsoles Ónega en el estreno de su serie

Sonsoles Ónega se ha dado un baño de masas a las puertas de los míticos cines de la plaza de Callao, en el corazón de la Gran Vía madrileña. La periodista ha sido la gran protagonista del pre estreno de Las hijas de la criada, la nueva serie de Atresmedia basada en su exitosa novela, que fue premiada con el Premio Planeta en 2023.

Más allá del apoyo que la presentadora ha recibido por parte de algunos de sus compañeros de profesión o de rostros conocidos en esta premiere, ha sido el público, los ciudadanos a pie, los que han querido arropar a la hija de Fernando Ónega en una de sus noches más especiales. Sin lugar a dudas, el mejor termómetro para medir la audiencia.

El baño de masas de Sonsoles Ónega

A escasos días de cumplir 48 años, la comunicadora ha vivido uno de los días más importantes en su carrera como escritora. Vestida con un dos piezas negro de chaqueta tipo esmoquin con el cuello glitter y escote en V, Ónega ha podido conocer en primera persona la admiración que los españoles sienten por su trayectoria.

El baño de masas que se ha dado Sonsoles Ónega en el estreno de su serie. (Fotos: Gtres)

La estrella de la televisión siempre ha sido muy pro a contar historias humanas en sus programas emitidos en la pequeña pantalla. Quizás esta cercanía con el público haya sido la consecuencia de que este no dudara, el pasado 27 de noviembre, en acompañar a la presentadora en esta noche tan especial.

Sabido es que una imagen vale más que mil palabras. Más allá de posar en el photocall con el elenco de actores que protagonizan la serie que versa sobre su novela, la periodista ha querido acercarse a los curiosos que se encontraban en las inmediaciones de la plaza de Callao. Una estampa que impresiona y mucho, ya que en estas demuestra la admiración que el pueblo siente por Sonsoles, que les ha lanzado besos al aire y gestos de cariño.

La periodista lanzó besos al aire y pudo hablar con su público. (Fotos: Gtres)

En esta velada tan especial, los rostros más conocidos de Atresmedia también quisieron acompañar a Sonsoles -más allá de los colaboradores de su programa-. Roberto Leal, Alberto Chicote, Manel Fuentes, Cristina Pedroche -que desveló algunos secretos de su vestido para las Campanadas-, Tamara Gorro -que además de ser tertuliana en su espacio, es íntima de la presentadora-, Begoña Villacís, María José Suárez, Valeria Vegas o Nacho Gay, fueron algunos de los rostros conocidos que pasaron por la alfombra roja para brindarle su apoyo a la estrella de Antena 3.

El salto de Sonsoles a la ficción

El estreno permitió a Ónega disfrutar de la ficción sobre su novela, grabada en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. Sobre la adaptación, la periodista reconoció semanas atrás en Iberseries & Platino que «el lenguaje audiovisual tiene poco que ver con el literario. En la novela los personajes hacen el amor en la página 220 y me dijeron que eso ya debía salir en el primer episodio. Efectivamente, son lenguajes muy distintos».