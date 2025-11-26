Cristina Pedroche traiciona sus principios por dinero: protagoniza la campaña que despreció hace años

Cristina Pedroche ha pasado de colaboradora a estrella de la televisión. No importa que no tenga un programa propio y que sus apariciones en tele suelan ser a coro con otros nombres de la pequeña pantalla. Bastan 15 minutos, un look y una potente campaña de publicidad cada fin de año para que su imagen siga subiendo al alza, convirtiéndose en imagen y reclamo de marcas de toda clase y condición. Toallitas de bebé, ropa deportiva, chanclas o cosméticos son solo algunos de los productos con los que Pedroche colabora. Contratos publicitarios que ella elige en función de sus principios, gustos y valores ya que tal y como aseguró en una entrevista hace ocho años, no acepta «nada que no sea 100% Pedroche». Pero al más puro estilo Groucho Marx, la vallecana ha dejado su premisa a un lado, protagonizando la campaña que hace años despreció hasta el punto de hablar de ella en una charla con una revista.

En esa entrevista, la mujer del chef David Muñoz presumía de principios asegurando que «no vendería una palmera, ni un donut ni unas gulas». Sus palabras llamaron la atención del periodista, que incidió en el asunto preguntando específicamente por las gulas, a lo que ella respondió así: «Desde que estoy con David muchas marcas de alimentos me ofrecen contratos. Con lo de las gulas pensé: ¿Dónde están los ojos de eso? A ver, antes de conocer a David no había comido angulas. Pero una vez que las pruebas…»

En su momento sus palabras rechinaron. Cristina Pedroche presume de sus orígenes humildes siempre que tiene ocasión, y el hecho de que señalase así un producto que para muchas familias forma parte de su menú navideño no terminó de sentar bien. Ahora, ocho años después, la de Vallecas ha sorprendido protagonizando la campaña navideña del procesado de pescado más famoso de nuestro país. Un anuncio que gira en torno al vestido que lucirá este año en las campanadas de Antena 3 y en el que la presentadora mantiene una supuesta conversación telefónica con su madre en la que comenta lo mucho que le gustan las gulas que ella le prepara con guindilla.

Cristina Pedroche. (Foto: Gtres)

Quizás es cierto que le gustan, quizás nunca le dejaron de gustar o quizás el paso del tiempo le ha hecho cambiar de opinión y poner en valor un producto que, por lo que fuera, hace unos años despreció públicamente en Vanity Fair. El caso es que, siendo como es, consciente de la enorme repercusión que tienen en redes sociales cada una de sus acciones o comentarios, su contradicción llama poderosamente la atención. ¿Será parte de la campaña o la presentadora no recordaba sus propias palabras?