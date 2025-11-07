Cristina Pedroche regresa este 7 de noviembre a su puesto de trabajo tras terminar su baja de maternidad. Por segunda vez, la comunicadora se enfrenta a una situación que ya vivió hace dos años: dejar a sus hijos en casa durante horas hasta que finalice el programa en el que es colaboradora.

Fiel a su sinceridad en redes sociales -aunque por ello muchas veces haya sido diana de críticas-, la mujer de Dabiz Muñoz ha hecho una reveladora confesión sobre los sentimientos encontrados que tiene al dejar a Laia y a Isai -de tan solo cuatro meses de vida- en su hogar.

«Hoy vuelvo a Zapeando. Me apetece, pero a la vez no. He dormido fatal de los nervios», ha comenzado diciendo la presentadora de las Campanadas. A pesar de su regreso a la televisión y su reencuentro con el público, Pedroche ha desvelado que siente culpabilidad por sus hijos: «Intento no pensarlo, pero cada vez que veo las caras de mis hijos mi mente me dice que les abandono».

La reflexión de Pedroche antes de volver al trabajo. (Foto: Redes Sociales)

En esta publicación que ha compartido a primera hora, la comunicadora también ha contado con quién se quedan los pequeños de la casa: «Se quedan con mis padres, con mi leche en el congelador… Pero siento que les fallo, que me voy a perder algo. Y lo digo siempre, sé que soy súper afortunada y una privilegiada porque me voy solo unas horas, pero me siento fatal».

Tras ello, la de Vallecas ha querido lanzarle dos preguntas a sus seguidores. «¿Hay algún momento en la maternidad en la que no te cuestiones a ti misma?¿En el que cuando tomas una decisión no le sigues dando mil vueltas? Estoy intentando hacer algo de deporte para ver si me quito esta nube gris. Si estáis como yo, os abrazo. Así el abrazo también me lo quedo yo», ha explicado.

Su duro mensaje sobre la maternidad

Hace solo unos días, y horas antes de cumplir años, Pedroche compartió una reflexión sobre la maternidad -el tema más recurrente en su perfil social- cargada de nostalgia por la mujer que fue. «En unas horas será mi cumpleaños. Siempre me ha encantado celebrarlo pero desde que soy madre siento que muchas cosas han cambiado. Algunas para bien, casi todas, y otras a las que todavía me estoy acostumbrando. No digo que sean malas, pero sí distintas», comenzó diciendo.

La presentadora ha reconoció que se «sentía un poco invisible» y que, «en muchos momentos del día no es Cristina, ni la Pedro, ni la Pedroche», sino «la mamá de Isai y de Laia»: «Y está muy bien esta nueva identidad, pero a veces es que no me veo ni yo. Y es como si mi cumpleaños ya no fuera importante, como que es más especial, por supuesto, los cumpleaños de ellos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Por todo esto, la de consideró que el día de su cumpleaños, tras ser madre, no es una fecha especial, ya que «no quería ponerse en el centro»: «Cuando sople las velas lo intentaré, pero ahora sea el día que sea en el calendario solo quiero que ellos estén bien y sean felices. Es mi prioridad, ellos son mi prioridad. No sé si me habréis entendido porque no me entiendo ni yo muchas veces, pero me apetecía dejar esta reflexión por aquí».