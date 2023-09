Cristina Pedroche confirma que volverá a ser madre: «Quiero ocho hijos»

Cristina Pedroche ha estado un tiempo retirada de la pequeña pantalla debido a su baja por maternidad. La presentadora es una gran amante de su trabajo y cuando ha tenido la oportunidad ha regresado por todo lo alto. Además lo ha hecho con una buena noticia: ha anunciado que quiere volver a ser madre junto a su marido, el popular cocinero Dabiz Muñoz. Ha dejado claro que el nacimiento de su primera hija ha marcado un antes y un después en su vida. Hace unos años pensaba que no quería dar un paso tan importante, pero ahora ha descubierto lo que es la maternidad y está encantada.

Cristina Pedroche ha dado una de sus entrevistas más sinceras. La periodista Sonsoles Ónega le hizo una entrevista hace unas semanas. Esta intervención marcó el inicio de su nueva etapa en los medios de comunicación. Pedroche ha vuelto con más fuerza que nunca y se ha sentado a hablar con sus compañeros. Estos se han sorprendido bastante al escuchar sus últimas declaraciones, pues hasta la fecha Cristina había adoptado una postura totalmente diferente a la que sostiene en la actualidad.

Cristina Pedroche y Sonsoles Ónega / Atresmedia

La comunicadora está acostumbrada a recibir críticas, pero no quiere cambiar sus costumbres ni perder el contacto con sus seguidores. Acumula tres millones de seguidores en Instagram, por eso se niega a reducir su exposición en las redes sociales. Eso sí, ha reconocido que le atacan de forma injustificada, por ejemplo cuando mostró su cuerpo después de dar a luz. Según ella, no quería ser ejemplo de nada, simplemente estaba intentando ayudar y hubo gente que no entendió su mensaje y le acusó de estar presumiendo.

Cristina Pedroche confirma sus nuevos planes

Después de comprobar el lado oscuro de de Instagram, Cristina Pedroche ha dejado claro que no mostrará imágenes de su hija. Ya ha publicado alguna instantánea, pero en ninguna se puede apreciar su rostro. Quiere que sea Laia la que decida si desea ser famosa o no, así que de momento protegerá su intimidad. Mientras tanto ella continúa con su imparable trayectoria en televisión.

Cristina Pedroche en un evento en Madrid / Gtres

Pedroche ha retomado su puesto de colaboradora en Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en La Sexta. Ha regresado de su baja por maternidad con una última hora que ha llamado la atención de todos: quiere volver a quedarse embarazada. En un primer momento el conductor del espacio le ha echado en cara que le haya dejado solo en el club de «los que quieren que tengan hijos otros» y Pedroche ha dado explicaciones. Después del nacimiento de Laia, se ha dado cuenta de lo importante que es para ella la maternidad.

La confesión de Pedroche: «Me gusta ser madre»

Cristina Pedroche ha confesado que su hija fue buscada y deseada. Reconoce que es muy intensa para todo y que ahora está disfrutando al máximo su papel como madre, por eso quiere quedarse embarazada y ampliar la familia. «Mi problema es que si me gusta el yoga me hago profesora de yoga, si me gusta el ejercicio físico me hago profesora de musculación y fitness. Ahora me gusta ser madre, pues quiero ocho hijos», declara en Zapeando.

Cristina Pedroche en ‘Zapeando’ / La Sexta

Laia le ha cambiado la vida y la presentadora ahora desea «tener todo niñas». En su momento dio unas declaraciones polémicas porque aseguró que no iba a querer más a su futuro hijo que Dabiz Muñoz. «Pienso que no voy a querer más a mi hija que a David. Ni más que a mi madre. Ni más que a mí misma. Yo voy a ser madre. Pero no se me olvida que antes de madre, soy mujer, soy hija, soy esposa y yo voy a cuidar todas esas facetas cada día», dijo exactamente. Sin embargo, ahora ha adoptado una postura diferente.