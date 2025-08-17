Muere Terence Stamp, actor de ‘Superman’, a los 87 años

El mundo del cine se ha vestido de luto para anunciar una triste noticia que ya ha sido confirmada por la familia: la muerte de Terence Stamp, uno de los protagonistas de Superman. El actor británico saltó a la fama hace décadas y gracias a su esfuerzo y dedicación llegó a estar nominado a un premio Goya, se llevó un Globo de Oro y consiguió una legión de admiradores que hoy lloran su pérdida. El artista tenía 87 años y, según informa la prensa británica, se ha marchado rodeado de sus familiares más cercanos.

La trayectoria de Terence Stamp sirve de ejemplo para todos sus compañeros de profesión. Siempre ha intentado estar al margen de la crónica social, de hecho consiguió que el público se interesase únicamente por su carrera. No fue una tarea fácil, pero su talento conquistó a los mejores directores de Hollywood, por eso le ofrecieron participar en Superman y en Superman II.

Una de las películas de Terence Stamp. (Foto: Gtres)

Como todo el mundo sabe, uno de sus papeles más conocidos es haberse metido en la piel del General Zod, un villano que despertó todo tipo de sentimientos entre los amantes del cine. 1960 fue un año fundamental para él porque se consolidó en la industria de la interpretación y comenzó a recibir ofertas de las mejores productoras. Tanto es así que, en una de sus entrevistas, afirmó que estudiaba detenidamente cada proyecto porque quería decantarse por la mejor opción.

La brillante carrera de Trence Stamp

Terence Stamp, después de mucha preparación, protagonizó con éxito una enorme lista de películas, donde hay títulos tan conocidos como Teorema (1968) o Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994). Este último largometraje fue muy importante porque dio vida a una mujer transgénero, un reto que, en ese momento, no se atrevía a asumir cualquier actor, sobre todo los que disfrutaban de una proyección internacional.

Terence Stamp en uno de sus posados. (Foto: Gtres)

Su familia ha emitido un comunicado donde pone en valor su trayectoria. «Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años», recalcan sus seres queridos. Y después dicen: «Pedimos privacidad en este triste momento». Teniendo en cuenta lo reservado que era, no es de extrañar que el entorno quiera llevar el proceso en la más estricta intimidad.

El artista, nacido en East End (Londres), estuvo trabajando en el mundo de la publicidad hasta que consiguió el dinero, a través de una beca, para estudiar arte dramático. Desde que era pequeño tenía claro que quería dedicarse al espectáculo y uno de sus retos era conseguir el papel de James Bond. Los responsables del proyecto no apostaron por él, pero le llegaron otras oportunidades y llegó a trabajar con Federico Fellini en Italia. Sin duda, con su pérdida, el cine pierde a uno de sus grandes representantes.