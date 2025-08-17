El restaurante de Málaga donde Pedro Sánchez tiene vetada la entrada y le llaman "psicópata"

Un famoso restaurante de Marbella está en el punto de mira por mostrar abiertamente el fuerte rechazo que sienten por Pedro Sánchez y el gobierno socialista. De hecho, han llegado hasta el punto de prohibirle la entrada, y no solo eso, sino que exhiben varios carteles en los que le llaman «mafioso, psicópata, corrupto o delincuente», además de advertir a sus clientes antes de entrar bajo el lema de «Rojos cuidado, el pelo muerde». Se trata del Asador Guadalmina, situado en pleno corazón de la Milla de Oro marbellí, y que ha pasado de considerarse un templo para los amantes de la carne, a ser un foco de controversia y de ideología.

De hecho, daba paso a un verdadero debate nacional, ya que a los carteles de la entrada, se sumaría también el hecho de que han empapelado sus urinarios con diversas imágenes tanto de Sánchez, como de algunos de sus ministros y acompañado bajo el lema de «Apunta aquí».

Y eso no es todo, ya que según el testimonio de varios clientes, dentro del local también contarían con un felpudo en el que muestran un primer plano de la cara de Pedro Sánchez e invitan a pisotearlo justo antes de pasar. «Pisoteé aquí igual que este traidor y mentiroso ha pisoteado a España», reza el mismo dando la bienvenida a los comensales. Y es que ellos mismos aseguran que «no son un restaurante como todos los demás». En cuanto al menú, sorprenden con una amplia carta de platos y raciones enfocados en la tradición «de nuestra tierra». «Estamos seguros de que en ella encontrarás justo lo que tu estómago busca», prometen. Además, también se caracterizan por contar con una amplia y selecta bodega de vinos, junto con postres caseros que resultan ideales para cerrar con broche de oro una buena comida.

El restaurante conocido por mostrar su rechazo a Pedro Sánchez

«Si visitas el Asador Guadalmina, además de disfrutar de una excelente carne y cocina vasca tradicional, podrás miccionar con propósito», detallan al respecto en redes sociales, por lo que rápidamente se ha vuelto viral. Además, ha generado reacciones de lo más dispares, ya que mientras que hay quienes apoyan y aplauden la iniciativa, otros lo entienden como un gesto de muy mal gusto. Y es que hay clientes que aseguran que «no se puede reclamar dignidad política utilizando la vulgaridad como estandarte». Pese a ello, no cabe duda de que este local malagueño cuenta actualmente con una gran fama. Y no son los únicos.

Hace poco, otro restaurante también conseguía revolucionar las redes gracias al cartel que han colgado en su entrada. «No se cobra con tarjeta (hasta que no se vaya Pedro Sánchez) Cash only. Gracias», puede leerse en la pizzara en cuestión, que también incluye el mismo mensaje en inglés a modo de advertencia.

Una publicación que ya ha alcanzado más de un millón y medio de personas y 14.000 «me gusta» en X.