Blanca Romero declara su amor a Quique Sánchez Flores: "Lo mejor de mi año, tú"

Después de semanas repletas de especulaciones, Blanca Romero ha hecho oficial su relación con Quique Sánchez Flores. Aprovechando el año nuevo, la actriz ha querido hacer un repaso por algunos de los mejores momentos del 2025. Y, sin duda, ella parece tener muy claro que lo mejor del año ha sido la llegada de este nuevo amor. «Lo mejor de mi año sin duda tú», se ha declarado en redes sociales junto a una serie de instantáneas que nos demuestran lo integrado que está el sobrino de Lola Flores en su familia. «Feliz vida a todos».

De igual modo, en este carrusel también presume de lo buena que es la relación entre Quique y su hija, Lucía Rivera, a quienes podemos ver posando juntos en una de las imágenes. Además de a sus mascotas y a su padre, -quien ocupa un lugar muy especial en su vida y estos últimos meses ha estado algo delicado de salud-, en medio de un álbum de lo más personal.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores. (Foto: Redes sociales)

Un noviazgo que todo su entorno aprueba, pero que todavía desconocemos cómo se fraguó y en qué momento. Sobre todo, porque ambos se mantienen de lo más discretos respecto a su vida personal. De hecho, a Quique no se le conocía otra relación desde su divorcio con Patricia Casanova, madre de sus cuatro hijos.

Blanca Romero. (Foto: Gtres)

Un romance que también habría sido muy bien recibido dentro de la familia Flores, tal y como nos deja entrever el comentario que ha dejado la propia Lolita, -prima del entrenador español-, en la publicación. «Feliz año a los dos», les ha escrito. Y es que si en algo coinciden todos, es en que Blanca y Quique hacen muy buena pareja. Las primeras imágenes de ambos en actitud muy cómplice y acaramelada las vimos el pasado 10 de diciembre, cuando fueron pillados durante una cita. Los dos cenaron en el restaurante Chez, -en la capital madrileña-, y, después, disfrutaron de un show de flamenco.

Un 2025 redondo para Blanca Romero

De esta forma, Blanca Romero despide un 2025 que ha sido redondo en el terreno personal y también en el profesional. Sobre todo, porque se ha convertido en uno de los rostros estrella de Telecinco, habiendo participado en diversos formatos como Bailando con las estrellas, Next Level Chef o formando parte del elenco de la serie Pura Sangre, que se estrenará en apenas unas semanas.

Quique Sánchez Flores el día de la boda de su hija, Paty. (Foto: Gtres)

De lo que no cabe duda, es de que ambos están de lo más ilusionados con esta relación. Hasta el momento, a Romero se la había relacionado con otros rostros conocidos como Cayetano Rivera, -una de sus parejas más mediáticas y el que estuvo casada durante tres años-, el actor Daniel Guzmán o Yon González, pese a que ambos negaron cualquier vínculo sentimental. Por otro lado, a día de hoy todavía se desconoce la identidad de su segundo hijo, Martín, quien nació en 2012.