La ambigua felicitación de David Beckham para cerrar el año de la distancia definitiva con su hijo

La felicitación de fin de año de David Beckham no es una más. Aparentemente emotiva y cargada de gratitud, su mensaje para despedir 2025 deja una sensación difícil de ignorar. Entre referencias a su 50 cumpleaños, su nombramiento como caballero del Imperio Británico y el éxito deportivo como propietario en la MLS, el exfutbolista dibujó un balance personal lleno de hitos, pero también de silencios. Un texto que muchos han leído como una despedida ambigua, marcada por un contexto familiar delicado.

«Me siento muy afortunado de haber tenido el año que he tenido», escribía en redes sociales. En su mensaje hacía balance de doce meses especialmente intensos, «llenos de momentos que nunca olvidaré, desde cumplir 50 años hasta recibir el título de caballero (aún pellizcándome) y terminar ganando la MLS como propietario». Un recorrido vital que cerraba con palabras de agradecimiento a «mi increíble esposa, mis increíbles hijos, mis amigos y el equipo con el que trabajo cada día», antes de rematar con una cita de Alex Ferguson -“Hacia la próxima”- y una declaración de amor a Victoria Beckham y a sus hijos. Un mensaje positivo en la forma, pero que llegaba en un momento en el que la atención mediática está puesta en la relación entre los miembros del clan Beckham y, en especial, en la distancia con su primogénito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham)

Desde hace años se habla de tensiones entre Brooklyn Beckham y su familia desde su matrimonio con Nicola Peltz-Beckham. Lo que durante mucho tiempo se interpretó como simples rumores ha ido acumulando episodios que han alimentado la idea de un cisma real. El primero de ellos se situó en su boda, celebrada en Florida, cuando la elección de un vestido de novia firmado por Valentino y no por Victoria Beckham abrió la puerta a especulaciones sobre una relación complicada entre suegra y nuera. Aunque ambas lo desmintieron públicamente, las dudas nunca llegaron a disiparse del todo.

Con el paso del tiempo, las ausencias empezaron a hablar más alto que las palabras. En el verano de 2024, Brooklyn y Nicola no participaron en las habituales vacaciones familiares en el yate de los Beckham, una tradición muy asentada en el clan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham)

El punto de inflexión llegó en mayo de 2025, cuando David celebró su 50 cumpleaños con una gran fiesta en Londres. Por allí pasaron numerosos rostros conocidos, pero ni Brooklyn ni Nicola estuvieron presentes. Una ausencia especialmente significativa tratándose de una fecha tan importante en la vida de un padre. Poco después, la pareja asistió a un evento organizado por el príncipe Harry y Meghan Markle en Estados Unidos, algo que, según la prensa británica, no habría sentado bien a David y Victoria, firmes defensores de la monarquía en un momento especialmente sensible, coincidiendo además con el nombramiento del deportista como Sir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

El episodio más revelador llegó a finales de 2025, cuando trascendió que Brooklyn había bloqueado a varios miembros de su familia en redes sociales. Fue su hermano Cruz quien confirmó indirectamente que la situación era tan grave como se venía rumoreando, dejando claro que la fractura familiar era real.

En este contexto, la felicitación para cerrar el año se interpreta de otra manera. Más que un simple balance de éxitos, parece un mensaje cargado de emoción contenida, orgullo familiar y quizá también de anhelo. Porque incluso en una de las familias más famosas del mundo, los silencios, a veces, dicen mucho más que las palabras.