Victoria Beckham abandona la fiesta de su 50 cumpleaños subida a caballito sobre David Beckham

La diseñadora Victoria Beckham ha reunido a su exclusivo grupo de amigos en un lujoso local situado en la mejor zona de Londres. El problema es que hace unos días tuvo una lesión en el gimnasio, así que lleva un tiempo utilizando muletas. Haciendo honor a la elegancia que siempre le ha caracterizado, llegó a su fiesta con un vestido largo, pero abandonó el evento subida a caballito sobre su marido.

David Beckham utilizó sus redes sociales para celebrar el 50 cumpleaños de Victoria, madre de sus cuatro hijos. El empresario británico compartió unas fotografías inéditas de su esposa y las acompañó con un romántico mensaje, gesto que demuestra lo enamorado que está de ella. Así que no es de extrañar que esté siendo uno de sus grandes apoyos durante su recuperación, por eso le ayudó a salir del club Oswald’s.

El famoso matrimonio reunió a más de 100 personas en el local, ubicado en una de las zonas más grandes de la ciudad. Como no podía ser de otra forma, la puerta estaba repleta de paparazzi y la familia Beckham hizo una entrada triunfal, a pesar de que la salida fue bastante particular.

Victoria Beckham, antes de entrar a su fiesta. (Foto: Gtres)

Victoria lleva un tiempo usando muletas, pero esta condición no le impidió llevar un vestido de color menta semitransparente largo hasta el suelo. El problema fue que cuando terminó la fiesta estaba tan agotada que no tuvo más remedio subirse a la espalda de su marido.

Victoria Beckham se reúne con las Spice Girls

Una vez más, Victoria Beckham ha vuelto a demostrar que su familia está unida. Sus hijos, todos igual de elegantes, han posado con ella y con David para dejar constancia de esta fiesta tan especial. Harper hizo gala de su sentido de la moda con un sofisticado vestido de satén blanco, mientras que Cruz se decantó por un esmoquin en color crema. Por su parte, el marido de la cumpleañera eligió un traje de cena negro, que complementó con una pajarita y camisa blanca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham)

David, al terminar la celebración, se quitó la chaqueta y se la dejó a su mujer para protegerla de las altas temperaturas. No hicieron declaraciones y no se pararon a hablar con los periodistas que le estaban esperando a la salida del club Oswald’s de Mayfair (Londres). La presencia de los reporteros no era de extrañar, pues había más de 100 invitados, muchos de ellos famosos.

Victoria Beckham reunió a sus antiguas compañeras del grupo Spice Girls: Emma Bunton, Geri Horner, Mel C y Mel B. De esta forma ha demostrado que tiene buena sintonía con ellas, a pesar de los rumores que han circulado al respecto.

Los otros invitados famosos

Después de la cena hubo una fiesta con champán y cócteles que duró hasta altas horas de la madrugada. Entre otros rostros conocidos, estaban invitados: Tom Cruise, Eva Longoria y Gordon Ramsay.

Tom Cruise ayuda a un paparazzi. (Foto: Gtres)

Tom Cruise se convirtió en uno de los protagonistas del evento. Si la salida de Victoria llamó la atención, la entrada del actor de Hollywood tampoco dejó indiferente a nadie. El artista tuvo que socorrer a un fotógrafo que estaba tratando de captar la imagen perfecta.

La ausencia más sonada fue la de Nicola Peltz, mujer de Brooklyn y nuera de la diseñadora. Eso sí, usó sus redes para mandar un mensaje y felicitarla por su 50 cumpleaños.