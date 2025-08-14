Las vacaciones de Richard y Alejandra Gere: de vuelta al lugar de la polémica y con sus hijos

Richard Gere y Alejandra Silva han decidido escapar de las altas temperaturas de España, y refugiarse en medio de un entorno realmente privilegiado. Nos referimos a Connecticut, en Estados Unidos, donde se han trasladado en compañía de los dos hijos que tienen en común: James y Alexander. Una ubicación que seguramente les traerá grandes recuerdos, ya que allí vivieron durante años en una gran mansión situada en New Canaan, y que Gere había comprado en 2022. Una propiedad que, por otra parte, ha colocado a la estrella de Hollywood en el punto de mira, sobre todo porque la hija Paul Simon, –propietario original–, acusaba a Richard de haberla engañado y destruir la casa en la que había pasado su infancia.

Richard Gere y Alejandra Silva en sus vacaciones. (Foto: Gtres)

Por lo visto, y según destapaba la joven, Gere le prometió cuidar de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta el gran valor sentimental que tiene para ella. Promesa, que evidentemente incumplió, ya que la ha puesto a la venta por piezas. «Compró la casa de mi infancia, prometió que cuidaría del terreno como condición de su compra, procedió a no mudarse nunca y simplemente la vendió a un promotor como nueve parcelas separadas…. Le odio», explotaba en sus redes sociales.

El actor Richard Gere y Alejandra Silva en un evento. (Foto: Gtres)

Ajenos a esta polémica, los Gere han vuelto a la zona para disfrutar de unos días de descanso. Y es que están completamente volcados con sus pequeños, con los que quieren pasar el máximo tiempo posible. De ahí, que aprovechen los días para meditar, practicar yoga o montar a caballo en plena naturaleza. Del mismo modo, los niños se lo han pasado en grande bañándose en el lago o paseándose a bordo de un impresionante barco con el que recorrieron la costa de Stamford.

En medio de su particular «paraíso», Alejandra también ha encontrado tiempo para compartir diversas imágenes y vídeos. Así, podemos verla practicando meditación en la playa junto a uno de sus hijos, además de mostrar cuáles son las técnicas que emplea para relajarse. «La verdadera transformación comienza dentro de uno mismo», afirma. «No se trata de moldear el mundo exterior ni de forzar el cambio en otros, sino de mirarnos con honestidad y despertar nuestra propia luz».

Una mentalidad que también parece compartir con su marido, Richard Gere, quien desde hace año practica la fe budista. «Lo auténtico habita en lo más profundo de nuesto ser», remarca. «Y solo emerge cuando soltamos lo que nos pesa: lo superfluo, el egoísmo y las máscaras».

De momento, el actor todavía no se ha pronunciado respecto a la polémica con Lulu Simon, quien ha declarado abiertamente el odio que siente por Gere. «Espero que mis mascotas muertas enterradas en ese patio trasero te persigan hasta que desciendas a una locura lenta e implacable», sentenciaba dolida la joven en sus redes sociales, junto a una imagen de la estrella de Hollywood rodeado de perros y gatos.