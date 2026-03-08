Sonsoles Ónega no solo ha perdido a un padre, sino a un referente. El pasado martes 3 de marzo, Fernando Ónega perdía la vida a sus 78 años tras más de cinco décadas dedicado en cuerpo y alma a su gran pasión: la radio. El comunicador deja un legado irrepetible en el Periodismo y un gran vacío en sus hijos y su viuda. Sin embargo, no los deja solos. No al menos a su hija Sonsoles, que ha seguido sus pasos en la profesión y que durante estos días se ha refugiado en Juan, con el que lleva más de dos años de una discreta relación sentimental.

Así es Juan, el discreto novio de Sonsoles Ónega

En uno de los momentos más complicados de su vida, Sonsoles Ónega ha encontrado su mayor apoyo en Juan su, pareja. Hasta el pasado pasado 3 de marzo, los últimos años han sido dorados para la comunicadora. De la mano de su programa, Y ahora Sonsoles, ha conquistado a la audiencia televisiva. Además, a su estreno en Antena 3 se sumó la llegada a su vida de Juan, un financiero que no ha dudado en despedir a su suegro, Fernando Ónega.

Juan, el gran apoyo de Sonsoles Ónega. (Fotos: Gtres)

Tras romper divorciarse de Carlos Pardo Sanz -el padre de sus hijos y con el que estuvo de 2008 a 2020-, la periodista volvía a encontrar el amor en César Vidal, con el que empezó en 2021 y con el que estuvo tan solo dos años. Son embargo, a finales del 2023, una conocida revista del papel couché descubría que la hija de Fernando Ónega estaba enamorada, pero no de César, sino de Juan, un desconocido rostro que acompaña a la periodista desde entonces y con el que encontraba la paz.

Debido a su trabajo en televisión -y su potente apellido en los medios-, la exposición de Sonsoles ha ido in crescendo a lo largo de los años. Por ello, a medida que aumentaba su fama en los medios, también lo hacía su vida personal, que ha copado numerosos titulares sin pretenderlo.

Pese a la discreción de su actual novio, que se dedica al mundo de las finanzas, Juan ha querido arropar a su chica en estos momentos tan delicados tras la muerte de Fernando Ónega. Eso sí, siempre cediéndole el protagonismo a Sonsoles. Prueba de ello fue que en el velatorio del comunicador, la acompañó a primera hora de la mañana a la Casa de Galicia de Madrid. Y no solo a ella, sino también a Cristina, su cuñada. De hecho, fue la única imagen de Juan en este día tan señalado, pues a la salida del tanatorio, no prestó declaraciones y dejó que la periodista estuviera más próxima a sus familiares. Una muestra de su discreción como hombre y frente a las cámaras.