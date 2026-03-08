El triste mensaje de Fernando Tejero tras la muerte de su padre: "Gracias por enseñarme tanto"

Fernando Tejero está atravesando un momento delicado. El actor, conocido por su papel en Aquí no hay quien viva y por su posterior salto a La que se avecina, ha perdido a su padre. No tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero se ha enfrentado a una situación difícil y ha decidido compartir la triste noticia a través de su cuenta de Instagram.

El intérprete, que da vida a Fermín Trujillo en la famosa serie dirigida por los hermanos Caballero, ha escrito: «Padre mío de mi vida: Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones. Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío. Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere».

La imagen publicada por Fernando Tejero. (Foto: Instagram)

Tejero ha acompañado sus palabras de una imagen especial que deja entrever la tierna relación que tenía con su progenitor. Como era de esperar, ha recibido el apoyo de cientos de fans que se han puesto en contacto con él para darle ánimos y desearle que supere el bache lo antes posible. Ahora tiene por delante una etapa dura y dolorosa, pero está bien acompañado y podrá salir adelante.

Fernando Tejero ha publicado una segunda fotografía. En esta ocasión salía únicamente su familiar, quien era muy conocido en su ciudad natal. «Te quiero, padre», le ha dicho. La prensa local afirma que ha triste pérdida tuvo lugar el viernes 6 de marzo, pero el actor no ha querido hacerlo público hasta un tiempo después.

La imagen publicada por Fernando Tejero. (Foto: Instagram)

Algunos de sus compañeros de profesión se han preocupado por él y le han escrito para mostrar sus condolencias. Fernando Cayo, Fernando Andina, Máximo Huerta, Goya Toledo, Luis Merlo o Natalia Verbeke son algunos de los artistas que se han solidarizado. No obstante, el mensaje más esperado era el de Malena Alterio, su inseparable compañera de Aquí no hay quien viva.

La fama de Fernando Tejero

El protagonista de La que se avecina asegura que siempre se ha sentido agradecido con el cariño que ha recibido por parte del público. Sin embargo, admite que hay momentos complicados. En una entrevista que dio en La otra crónica afirmó: «No sé decir que no a una foto porque agradezco el cariño, pero hay momentos en que la gente pierde los papeles».

Fernando Tejero con el rostro serio. (Foto: Gtres)

A Fernando le gusta tener sus espacios de privacidad y cree que el público «no siempre saben leer los momentos. Como cualquier persona, hay días que me levanto por la mañana y quiero salir por la puerta a comerme el mundo y hay otras veces que quiero salir por la ventana porque el mundo me ha comido a mí». Según dijo, le gustaría que sus fans, en ese sentido, fueran más empáticos.

«En esos días no puedes estar para todo el mundo y no por eso eres mala persona. Eso es lo que me gustaría que la gente entienda, sobre todo en mi caso que son muchos, muchos, muchos años siendo conocido», comentó. A pesar de todo, en momentos como este en el que hay tanto dolor, viene muy bien unas palabras de apoyo.