Así es el político neerlandés que le ha “quitado” a Pedro Sánchez el título de "guapo"

En los últimos días las redes sociales han encontrado un nuevo protagonista político al que muchos ya llaman, medio en broma medio en serio, el nuevo «guapo» de Europa. Se trata de Rob Jetten, dirigente neerlandés del partido liberal progresista Demócratas 66 (D66), exministro de Clima y Política Energética y uno de los rostros más jóvenes de la política de Países Bajos. Aunque no es el primer ministro -el jefe de Gobierno es Dick Schoof- su nombre se ha hecho viral por su imagen y por las comparaciones constantes con Pedro Sánchez.

Rob Jetten nació en 1987 y pertenece a una generación más joven de políticos europeos que cuidan mucho su presencia pública. Estudió Administración Pública y fue creciendo dentro de su partido hasta convertirse en uno de sus líderes más visibles. En el gobierno neerlandés ocupó la cartera de Clima y Energía y también fue viceprimer ministro. Tiene 38 años y eso, unido a su aspecto cuidado y su estilo formal pero cercano, ha hecho que muchos usuarios en redes comenten su físico antes incluso que su trayectoria política.

Rob Jetten, dirigente neerlandés del partido liberal progresista Demócratas 66. (Foto: Gtres)

Las comparaciones con Sánchez no tardaron en aparecer. El presidente español, nacido en 1972, ya vivió algo parecido cuando llegó al poder en 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. En aquel momento varios medios británicos lo apodaron «Mr. Handsome», es decir, «el Señor Guapo». Otros lo definieron como «el fotogénico economista» y algunos destacaron su imagen de «estrella de cine». No era habitual que la prensa internacional se centrara tanto en el físico de un dirigente, pero en su caso ocurrió y el apodo se quedó.

Sánchez, de «Mr. Handsome» a líder desgastado

Durante años, la imagen del marido de Begoña Gómez estuvo muy unida a esa etiqueta de político atractivo. Alto, atlético y siempre muy cuidado en su puesta en escena, representaba a esa nueva generación de líderes europeos con imagen moderna y segura. Pero el paso del tiempo y los años en el poder parecen haberle pasado factura. Hoy, para muchos, ya no proyecta la misma frescura que en 2018. En redes sociales abundan los comentarios que hablan de un Sánchez «venido a menos», asegurando que ha perdido ese aire fotogénico que tanto destacó la prensa internacional. Algunos analistas incluso señalan que su rostro se ve más delgado, con los pómulos más marcados, arrugas más visibles y cierta expresión de cansancio.

Pedro Sánchez en los Premios Goya 2026. (Foto: Gtres)

Ese cambio se asocia al desgaste lógico de gobernar durante años en un contexto complicado: tensión política constante, crisis nacionales e internacionales, investigaciones que afectan a su entorno y una legislatura marcada por la polémica. Sea percepción o realidad, lo cierto es que la narrativa digital ha cambiado y ahora muchos sitúan el foco en nuevos rostros, como el del neerlandés, al que algunos ya consideran el relevo en ese simbólico título del político más atractivo de Europa.

Un selfie de Rob Jetten. (Foto: Gtres)

También hay paralelismos en su vida personal, aunque con diferencias claras. Sánchez está casado con Begoña Gómez y durante años ambos aparecieron juntos con frecuencia en actos públicos. Jetten, por su parte, es abiertamente gay y está casado con Nicolás Keenan, jugador profesional de hockey hierba nacido en Argentina. Su historia comenzó, según han contado, con un intercambio de «likes» en redes sociales. Esa naturalidad también ha sido muy comentada y valorada.

El fenómeno dice mucho del momento actual. La política ya no se analiza solo por programas o discursos, sino también por imagen, estilo y presencia digital. Más allá de simpatías o críticas, lo cierto es que ambos representan esa mezcla de política e imagen que marca la época. Y aunque los cargos y trayectorias sean distintos, en internet el debate se ha simplificado a una pregunta ligera pero muy compartida: ¿quién es ahora el político más atractivo de Europa?