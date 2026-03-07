Así es el negocio que María Pombo y Pablo Castellano quieren expandir en Miami

María Pombo y Pablo Castellano llevan tiempo planteándose dejar su vida en España y empezar una nueva etapa— de manera temporal— en Miami. En una reciente entrevista concedida al podcast A solas con…, la influencer confesó que cree que sería una experiencia familiar muy positiva para ellos. Aun así, revelaba que le daba miedo salir de su zona de confort. «Si estuviéramos Pablo y yo solos, ya lo hubiéramos hecho. Pero es que cambiar a los niños del colegio y todo[ …] Al final es irte por nada. Solo por experimentar y por vivir. Pero bueno, quién sabe», decía, dejando completamente la puerta abierta a una inminente mudanza.

Días más tarde de esta entrevista, se estrenó la nueva temporada de Pombo, donde María y Pablo aparecen visitando la zona en la que les gustaría instalarse en Miami y explicando que, en el caso de hacerlo, llevarían a cabo un nuevo proyecto empresarial en el que confían ciegamente. Y es que tienen en mente expandir La Martinuca, el negocio gastronómico del que son socios.

María Pombo y Pablo Castellano. (Foto: Gtres)

Entre los argumentos que utilizaron para justificar su decisión, el matrimonio señaló que su intención es difundir la gastronomía española de buena calidad en la ciudad de Miami. La Martinuca es famosa por sus tortillas de patata, un plato muy característico de nuestro país, y, después de probar varios pinchos en Miami, la pareja llegó a la conclusión de que abrir nuevos locales allí sería todo un éxito, ya que ningún producto de los que habían degustado era similar al de su empresa. Pero, ?

¿Qué es La Martinuca?

La Martinuca es una popular tortillería de especialidad española, famosa por sus tortillas de patata artesanales, jugosas y de alta calidad. «Queremos que disfrutes de una experiencia original y saludable, sin artificios, exclusiva y moderna, especializada en la tortilla española y acompañada por platos con denominación de origen, cerveza y bodega natural y un muy buen café», describen en su página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Martinuca (@lamartinuca)

Víctor Naranjo es su CEO y fundó este negocio inspirándose en la habilidosa mano que tenía su abuela Martina para hacer tortillas. «Desde los años 80 hasta finales de los 90s, cuenta la leyenda, que entre los barrios de Usera y Aluche se podía adivinar dónde estaba Martina por el aroma del aceite de oliva virgen extra al dorar las patatas, que daban como resultado una tortilla fina, yemosa y reconfortante», explican en la web sobre los orígenes de sus recetas.

Víctor no está solo en este proyecto. Junto a él se encuentran otros socios como María Pombo, Pablo Castellanos, Adrián González o Natalia Coll, los cuales participan en cada movimiento de la marca y difunden la autenticidad del sabor de sus tortillas. Aunque lo cierto es que, en su carta, también hay otro tipo de platos como croquetas, patatas bravas, huevos mimosos con relleno de bonito, torreznos, tomate de temporada, bocadillos o ensaladilla rusa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Martinuca (@lamartinuca)

Por ahora, hay locales abiertos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Ibiza, Formentera y Valencia y, de salir adelante los planes de mudanza de María y Pablo, tal vez empiecen a salir de nuestras fronteras y asentarse en Miami.