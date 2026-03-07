Las llevaba mi madre y las odiaba, pero ahora no me pongo otra cosa: las bailarinas de Parfois que pegan con todo

Las bailarinas de Parfois que pegan con todo, las llevaba mi madre en los años 80 y hoy en día no me pongo otra cosa. Es importante estar preparados para una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta, de una forma en la que todo puede ser posible. Nada mejor que invertir en un buen calzado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Mi madre las llevaba y ahora me las pongo yo

Me las pongo yo unas bailarinas que son un buen básico en muchos sentidos. Los expertos de Floresyfloreros nos descubren la historia de este calzado: «No es difícil intuir que la bailarina tiene su origen en el mundo del ballet. Eso sí, a finales del siglo XVII, cuando se empezó a introducir el zapato para la danza clásica, mandaba la moda, y las bailarinas tenían que llevar incómodos tacones. Otro hito en el origen de las bailarinas tal y como las conocemos hoy en día lo marcó a finales del siglo XIX el italiano Salvatore Capezio que abrió en Nueva York una zapatería cerca de la Metropolitan Opera House, por lo que gran parte de su clientela eran las bailarinas que necesitaban reparar sus zapatos de baile. Después de esta experiencia, comenzó a producir él mismo su calzado, con embajadoras como la bailarina Anna Pavlova, que compró pares para toda su compañía. Pero las bailarinas no comenzaron a dar su salto a la moda hasta la década de los 40 del siglo pasado, cuando la diseñadora estadounidense Claire McCardell, una de las impulsoras de la moda ‘casual’, quedó prendada de estos zapatos».

Siguiendo con la misma explicación: «Una vez que las bailarinas habían llegado al mundo de la moda, el mundo del cine se ocupó de su popularidad masiva. Otro nombre que contribuyó a la difusión de este calzado es el de la empresaria francesa nacida en Italia Rose Repetto, que creó unas bailarinas para su hijo, el prestigioso bailarín Roland Petit, y fundó un negocio de producción de zapatos de baile. Debido a la influencia de la moda y del cine, las bailarinas también llegaron a España. Pero uno de sus nombres más populares, manoletinas, debe su nombre al torero cordobés Manolete, que hizo fabricar unas zapatillas parecidas a las bailarinas para el toreo. Eso sí, este tipo de zapato tiene una suela más gruesa que las clásicas bailarinas. En la actualidad, las bailarinas forman parte del zapatero de miles de personas en nuestro país, en su formato completamente plano, pero también como manoletina (con algo más de suela) o como merceditas, que tienen una tira que se abrocha a través del empeine y que no siempre son planas».

Parfois tiene las bailarinas que pegan con todo

