Juan Carlos I reaparece junto a su nieto Froilán tras el conflicto de Irán
Don Juan Carlos ha cancelado su viaje a España por la situación de Oriente Medio
Laurence Debray ha facilitado una imagen de Juan Carlos I junto a su nieto Froilán
Juan Carlos I ha reaparecido públicamente a través de una imagen facilitada por su biógrafa, la escritora Laurence Debray. Gracias a esta instantánea ha quedado claro que el padre de Felipe VI se encuentra en perfecto estado. Después del conflicto en Oriente Medio, hubo muchos que se preguntaron por su situación, pero afortunadamente no hay nada por lo que preocuparse. El Rey emérito se encuentra acompañado de su nieto Froilán y de un grupo de amigos.
Don Juan Carlos se mudó a Abu Dabi en 2020. Se ha especulado bastante sobre su regreso a España, pero hasta ahora lo único que hay confirmado es que sólo viaja a nuestro país en ocasiones puntuales. Una de las actividades que le animan a pisar suelo español son las regatas, de hecho, tenía preparado un viaje a Galicia para reencontrarse con su amigo Pedro Campos y disfrutar juntos del mencionado deporte. Sin embargo, la situación de Irán le ha llevado a modificar su hoja de ruta.
La reaparición de Juan Carlos I junto a Froilán. (Foto: Instagram)
El abuelo de la princesa Leonor ha cancelado su viaje a España. Considera que es lo más oportuno y ha actuado en consecuencia, aunque dentro de un tiempo regresará para continuar con sus planes. De momento, está en Abu Dabi junto a su nieto Froilán, con quien disfruta de una relación excelente. El Rey emérito ha forjado un vínculo muy especial con su nieto, algo que le da tranquilidad a la infanta Elena. Esta última sabe que su hijo está en buenas manos y ajeno a cualquier tipo de peligro.
Laurence Debray ha sido la encargada de arrojar luz a la situación que atraviesa don Juan Carlos. De un tiempo a esta parte, la escritora ha ganado mucha popularidad y gracias a ella hemos conocido información importante.
Juan Carlos I está muy bien acompañado
Su familia reside en España, pero Juan Carlos I no está solo. Le acompaña su nieto Froilán, pero también muchos amigos que se preocupan por él y que se encargan de sus necesidades. Hace unos días salió publicado que había dejado su casa para instalarse en un hotel. La revista ¡Hola! sostiene que en su vivienda están haciendo obras, así que se ha mudado temporalmente para estar más cómodo. «Está mejor ahí (en el hotel) en estos momentos porque está menos aislado», han explicado fuentes cercanas.
El Rey Juan Carlos tras salir de un evento privado. (Foto: Gtres)
La revista mencionada con anterioridad contactó con su entorno y recalcó que el Rey emérito no tiene ningún problema. Es evidente que se preocupa por la situación de Irán, pero él permanece «tranquilo y a salvo». Siguiendo la información que maneja el medio, no tiene ningún problema de salud y únicamente ha cancelado su viaje a España por el conflicto de Oriente Medio, pero no porque le hayan recomendado que haga reposo.
Mientras se regulariza la situación, el padre del Rey Felipe permanecerá en Abu Dabi, enclave que ha sido su refugio durante los últimos años.