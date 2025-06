Entramos en la casa de Pedro Campos, el amigo de Juan Carlos I: 500.000 euros y acceso a la playa

Hace dos años, OKDIARIO aportó detalles exclusivos sobre el hogar de Juan Carlos I en Galicia. No se trata de una casa cualquiera, es un inmueble que pertenece a su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sangenjo. El refugio gallego del padre de Felipe VI se encuentra a dos kilómetros de la ciudad, en una zona privilegiada, tanto por la localización como por la seguridad. Según los datos que recopilamos en 2023, esta residencia está valorada en 500.000 euros, tiene acceso directo a la playa y cuenta con muchas comodidades que hacen más fácil la vida del Rey emérito.

Pedro Campos lleva una trayectoria completamente discreta. Su sincera amistad con Juan Carlos I le ha situado en el centro de la noticia, pero en ningún momento se ha aprovechado de las circunstancias. Al contrario. Es un compañero, fiel, leal y silencioso. Tal y como informamos en LOOK, está casado con Cristina Franze, quien también ha encajado a la perfección en el círculo de amigos del abuelo de la princesa Leonor.

Dos alturas y un amplio jardín

La casa de Pedro y Cristina está diseñada para pasar tiempo en familia. El espacio se divide en dos plantas. En la parte baja hay un salón con sillones y un gran televisor, pero lo mejor viene después. El matrimonio ha diseñado una zona destinada al tiempo libre, una sala de juegos donde hay un futbolín con una puerta que da directamente el amplio jardín.

Exterior de la casa de Pedro Campos. (Foto: Gtres)

En la parte alta de la vivienda están los dormitorios. Es aquí donde Juan Carlos I descansa cuando viaja a Galicia. Siguiendo los datos aportados por OKDIARIO en primicia, el interior de la vivienda está decorado con fotografías familiares y cuadros de estilo moderno.

Pedro Campos, un buen amigo

Juan Carlos I siempre se ha caracterizado por estar bien rodeado. Lo cierto es que Pedro Campos es mucho más que un amigo, es su gran apoyo y la persona que pasa más tiempo con él cuando regresa a España. También hay que tener en cuenta que la infanta Elena, siempre que tiene ocasión, despeja su agenda para dejar Madrid por unos días y desplazarse hasta Galicia para encontrarse con su padre.

Pedro Campos en Pontevedra. (Foto: Gtres)

La infanta puede estar tranquila, pues su progenitor está en buenas manos. La casa que utiliza en Sangenjo tiene todas las comodidades que necesita, incluso un acceso directo a la playa de Nanín. No obstante, don Juan Carlos no suele visitar el más si no es para hacer deporte y esa es una de las tantas cosas que tiene en común con Pedro Campos.

Los primeros viajes que el Rey emérito hizo a Galicia después de fijar su residencia fuera de España generaron mucha repercusión. Los reporteros de la agencia Gtres pudieron comprobar en primera persona cuál fue la hoja de ruta del padre de Felipe VI. Se desplazaba del puerto a casa de Pedro Campos y después al Club Náutico de Sangenjo, donde aprovecha para reunirse con sus amistades y retomar el contacto con las traiciones españolas que tanto echa de menos.