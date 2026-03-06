Este viernes, ¡De Viernes! presentó un avance muy esperado: la entrevista de Irene Rosales, quien, aunque no estuvo en plató, compartió su testimonio en una grabación exclusiva con Santi Acosta de más de tres horas. La ex mujer de Kiko Rivera se sinceró sobre su matrimonio de once años, abordando por primera vez de manera pública las infidelidades que sufrió y cómo estas afectaron a su vida personal. Durante la emisión, los colaboradores del programa comentaron cada detalle, analizando la evolución de la relación entre ambos tras su separación y las implicaciones de sus declaraciones.

Rosales se mostró especialmente afectada al relatar la infidelidad que más le dolió, la cual coincidió con la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre. Además, explicó que los comentarios constantes en redes y la calle llamándola «cornuda» fueron muy difíciles de soportar, y que la cordialidad que mantuvo inicialmente con Kiko Rivera ha dado paso a una relación mínima, centrada únicamente en la comunicación necesaria por sus hijas em común, Ana y Carlota.

Durante la emisión, Irene también habló de su vida actual junto a Guillermo, su nueva pareja, mostrando que ha rehecho su vida sentimental, aunque siempre con prioridad hacia el bienestar de sus hijas. La modelo dejó claro que, pese a los conflictos con su exmarido, su objetivo es garantizar una rutina y normalidad familiar para las niñas: «Puede pasar todo lo que tenga que pasar, pero yo soy capaz de perdonar y aceptarlo con tal de que mis hijas vean una normalidad».

Los colaboradores del programa analizaron el contexto de la entrevista, señalando que refleja un cambio evidente en la relación entre Irene y Kiko. Asimismo, destacaron que se produce en un momento crucial, justo tras la aparente reconciliación del DJ con su madre, Isabel Pantoja, un gesto que ha sorprendido a todos y que probablemente será comentado por Irene cuando sí ocupe el plató la próxima semana. Kiko compartió una fotografía de su infancia en la que aparece sentado sobre las piernas de su madre, acompañada de la canción Mi pequeño del alma, dedicada por la cantante a su hijo. Este gesto se interpreta como un paso adelante en la reconstrucción de su vínculo familiar, tras años de distancia y conflictos que comenzaron en 2020. Según fuentes del programa El tiempo junto, madre e hijo han hablado por teléfono y ambos están a favor de «seguir avanzando y arreglar todo», iniciando así un nuevo capítulo en su relación.

Irene Rosales en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Además de la entrevista de Irene, el programa ofreció otros contenidos destacados, como la primera visita de Raquel Mosquera a la cárcel de París donde permanece su marido, la participación de Carlos Lozano, ganador de GH Dúo, y la incorporación de Karmele Marchante al equipo de colaboradores. Todos los temas fueron comentados en directo, mostrando un enfoque amplio de la crónica social actual y de los acontecimientos más recientes relacionados con los protagonistas del programa.