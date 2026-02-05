La imagen de cordialidad y entendimiento que Kiko Rivera e Irene Rosales mostraron tras anunciar su separación en agosto de 2025 parece haberse resquebrajado por completo. Lo que en un primer momento fue presentado como una ruptura «en buenos términos», marcada por mensajes públicos de respeto mutuo y por un compromiso firme con el bienestar de sus hijas en común, ha derivado con el paso de los meses en una situación de evidente tensión que ya no se oculta ni siquiera en un entorno tan delicado como el colegio de las pequeñas.

Este jueves, la agencia Gtres ha captado al DJ a las puertas del centro escolar de Ana y Carlota, acompañado por su actual pareja, Lola García. Unas imágenes especialmente significativas que llegan en pleno revuelo mediático, después de que haya salido a la luz una fuerte discusión telefónica entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Según se ha publicado, el desencadenante de ese enfrentamiento habría sido la petición del hijo de Isabel Pantoja para que su novia pudiera recoger a las niñas del colegio, algo a lo que la influencer se habría negado de manera tajante, llegando incluso a amenazar con tomar medidas legales.

Lola García en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

El contexto en el que se producen estas imágenes no es menor. Hace apenas unos días, Kiko e Irene coincidieron en el mismo colegio con motivo del octavo cumpleaños de su hija menor, Carlota. Aquel reencuentro dejó patente el distanciamiento entre ambos, ya que, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, el ex matrimonio ni siquiera se dirigió la palabra. Un silencio especialmente llamativo si se compara con el cumpleaños de su hija mayor, Ana, celebrado el pasado mes de diciembre, cuando ambos compartieron espacio con absoluta normalidad e incluso protagonizaron un comentado momento de cordialidad: el abrazo entre Kiko y Guillermo, la nueva pareja de Irene.

Sin embargo, esta vez la escena fue muy distinta. El mutismo, las miradas esquivas y la falta de cualquier gesto de acercamiento evidenciaron que la relación entre ellos atraviesa su momento más frío desde la separación, algo que muchos relacionan directamente con la aparición de Lola García en la vida del DJ.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

Además, han sido precisamente las imágenes captadas este jueves las que han vuelto a situar a Kiko Rivera en el centro de la polémica. En ellas, el DJ aparece a las puertas del colegio de su hija Carlota acompañado por su novia, Lola García. Sin embargo, el gesto que protagoniza no pasa desapercibido: a diferencia de lo que ocurre cuando una pareja acude junta, es él quien se baja del coche para entrar al centro escolar, mientras que la bailarina permanece en el asiento del copiloto, sin bajar en ningún momento.

Durante varios minutos, Lola se mantiene dentro del vehículo, visiblemente seria y algo incómoda ante la presencia de las cámaras, un detalle que muchos interpretan como un intento deliberado por parte de Kiko de evitar nuevos conflictos con Irene Rosales y rebajar la tensión existente en un momento especialmente delicado. No es hasta que el DJ regresa al coche acompañado de la pequeña cuando el gesto de la artista se suaviza: la saluda con cariño y recibe un beso por parte de la niña, evidenciando la buena sintonía entre ambas antes de abandonar el lugar.