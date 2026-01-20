La noche del lunes 19 de enero de 2026 quedará marcada para siempre en la carrera de Lola García. La bailarina, conocida recientemente en la crónica social de nuestro país por su actual relación sentimental con Kiko Rivera, convirtió su última actuación del espectáculo Una noche de amor desesperado en un homenaje cargado de emoción a las víctimas del devastador accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, una tragedia que ha sacudido a todo el país. Antes de finalizar la función, Lola y su equipo se dirigieron al público con palabras sencillas pero cargadas de significado: «Queremos dedicarlo a todas las víctimas y a sus familiares, muchísimas gracias». El teatro respondió con un largo aplauso, en una noche donde el arte se convirtió en homenaje y el escenario en un espacio de recogimiento y memoria.

La tragedia, cabe recordar, tuvo lugar tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid y el posterior choque con un Alvia Madrid-Huelva. El balance provisional asciende a 41 fallecidos, decenas de heridos -algunos en estado crítico- y numerosas denuncias por desaparición. Dos días después del siniestro, los equipos de rescate continúan trabajando entre los restos del convoy, utilizando maquinaria pesada para recuperar los cuerpos atrapados en el interior del tren. Así, en un contexto de duelo nacional, la artista quiso que su espectáculo sirviera también como un espacio de recuerdo y solidaridad hacia quienes han perdido la vida en el que es uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

Durante la actuación, Lola García sorprendió al público con una puesta en escena cargada de simbolismo. El uso del mantón y los distintos cambios de vestuario -entre ellos uno en color blanco- aportaron un aire flamenco y emocional a una noche marcada por la sensibilidad, en la que muchos interpretaron ciertos guiños como un homenaje a Isabel Pantoja.

Lola García, discreta ante los rumores y centrada en su carrera

Desde que su relación con Kiko Rivera salió a la luz, Lola se ha convertido en una figura habitual en la crónica social. Sin embargo, ha sabido mantener un perfil discreto, dejando claro que su carrera profesional es su principal prioridad. En los últimos días, además, ha querido zanjar los rumores sobre una supuesta discusión entre Kiko Rivera e Irene Rosales relacionada con la organización en torno a sus hijas, asegurando que no existe ningún tipo de conflicto.

Lola García y Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Mientras estas informaciones circulaban, la pareja ha seguido disfrutando de su historia de amor con naturalidad y complicidad. En redes sociales, Kiko no ha dudado en mostrar públicamente su cariño hacia Lola con mensajes llenos de emoción, defendiendo su relación frente a las críticas. Por su parte, Irene Rosales continúa centrada en su vida personal junto a Guillermo, manteniendo una relación cordial con el padre de sus hijas.

Así, Lola García atraviesa un momento especialmente dulce, tanto en lo profesional como en lo personal, consolidando su imagen como una artista con identidad propia, más allá de los titulares.