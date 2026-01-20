El accidente ferroviario del pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz sorprendió a la Familia Real en Atenas por el funeral de la princesa Irene de Grecia. Como era de esperar -y como ha ocurrido en otras ocasiones-, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia cambiaron su agenda de este martes 20 de enero -que incluía la entrega de las Medallas al Mérito de las Bellas Artes- y se han desplazado hasta Córdoba tras la tragedia. Una decisión muy parecida a la que tomaron el pasado año como consecuencia de la DANA y que muestra el lado más humano de los Reyes, cuya postura es atender y escuchar a los afectados.

A las 12:30 y de riguroso luto en sus atuendos, los Reyes han visitado el lugar de la tragedia junto a Óscar Puente -ministro de Transporte-, María Jesús Montero y-ministra de Hacienda- Juan Manuel Moreno -presidente de la Junta de Andalucía-. Felipe VI y Doña Letizia han llegado, visiblemente conmovidos y preocupados, a los trabajos de emergencia sobre las vías donde se encuentran los trenes siniestrados.

Los Reyes visitan la zona del accidente de los trenes. (Foto: Gtres)

En primer lugar, los monarcas se han desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz. A las 13:45 acudirán hasta el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, que cuenta con servicios sanitarios, psicólogos del Giped, Cruz Roja y EMA para la atención de los familiares de las víctimas del accidente.

Felipe VI y Doña Letizia en su llegada a Adamuz. (Foto: Gtres)

Finalmente, Sus Majestades concluirán su visita en el Hospital Universitario Reina Sofía, centro en el que se encuentran los heridos hospitalizados -13 adultos en la UCI y cuatro menores en planta-.

Las primeras declaraciones de los Reyes Felipe y Letizia sobre el accidente

Horas después de que ocurriese la tragedia que ha conmocionado a España entera, los Reyes ofrecían declaraciones a los medios desde Atenas sobre el accidente de Adamuz. Pese a que entonces estaban despidiendo a la hermana de la Reina Sofía, Sus Majestades y sus hijas estuvieron muy pendientes de lo que ocurría en Adamuz. «Hemos estado en comunicación con el presidente del Gobierno y con el presidente de la Junta para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, en cuanto terminemos, vamos a regresar lo antes posible. Tantas víctimas… además parece que todavía no están terminadas las tareas de rescate… Entiendo la desesperación de las familias y la cantidad de heridos que hay, que han sufrido este accidente, estamos preocupados todos, esperemos que se recuperen lo antes posible», dijo el Rey.

Felipe VI y Doña Letizia en su llegada a Adamuz. (Foto: Gtres)

Por su parte, y mostrando una gran entereza, doña Letizia también quiso mandar un mensaje de aliento a las víctimas afectadas por el accidente de tren. «Estábamos escuchando la radio hasta hace unos momentos y, efectivamente, los técnicos y los servicios de emergencia continúan buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, acompañar, ayudar y asistir a todas las personas afectadas por este terrible accidente», expresó.