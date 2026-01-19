España entera está conmocionada por el accidente ferroviario que ha causado casi 40 víctimas mortales y más de 150 heridos en la localidad cordobesa de Adamuz. Este domingo a última hora de la tarde se ha producido el descarrilamiento de varios vagones de un tren Iryo que circulaba hacia Madrid desde Málaga. El tren se ha salido del carril y ha invadido la vía en la que circulaba un Alvia a una velocidad muy superior y en ruta hacia Huelva. Todavía no se conocen las causas del accidente, que ha dejado casi 40 muertos y numerosos heridos, algunos de ellos de gravedad.

La Familia Real en Atenas. (Foto: EFE)

Aunque en el momento del trágico suceso la Familia Real se encontraba en Grecia para asistir al funeral y posterior entierro de la princesa Irene, desde la Casa Real han compartido un mensaje de condolencia de los Reyes a las víctimas, así como de apoyo a los heridos y sus familias: «Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos», reza el texto.

Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 18, 2026

Varias autoridades permanecen muy pendientes de la situación en Adamuz y los Reyes, a pesar de que continúan en Grecia, también están al tanto de todo. Así lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuela Moreno Bonilla, que ha informado en las redes sociales de que el Rey Felipe se ha puesto en contacto con él: «Agradezco de corazón la cercanía y el cariño del Rey Felipe. He recibido su llamada para preocuparse por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz y trasladar el apoyo de la Casa Real a Andalucía en esta tragedia. Gracias a todos por las muestras de afecto y solidaridad».

Agenda en pausa

Desde Atenas, los Reyes han mostrado su solidaridad con las víctimas y han expresado su intención de regresar lo antes posible a España para trasladarse a Córdoba. La Casa Real ha confirmado que don Felipe y doña Letizia estarán en Adamuz este martes y, por tanto, su agenda oficial ha quedado en pausa. Al menos, el acto previsto para esa jornada.

Tal como se había anunciado, los Reyes iban a presidir el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Una ceremonia que se iba a celebrar en Toledo y en la que se iba a distinguir, entre otros, a José Mercé, Robe Iniesta, Camela, Los Planetas, Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Carmen Machi, Eduard Fernández, Josep María Pou, Elvira Lindo, Cristina de Middel, Juana Martín y Eva Hache.

Los Reyes y sus hijas en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

A raíz de la complicada situación, el compromiso ha quedado aplazado y de momento no se ha confirmado cuándo se llevará a cabo. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la prioridad de los Reyes don Felipe y doña Letizia es mostrar su apoyo a los afectados.

Por ahora no se han dado más detalles sobre el resto de citas oficiales que los Reyes tenían esta semana. El miércoles el monarca iba a viajar a Estrasburgo, donde iba a pronunciar un discurso ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo junto a Marcelo Rebelo de Sousa. El jueves Sus Majestades tenían previsto participar en la inauguración de FITUR y el viernes iban a ofrecer una recepción a miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España. Sobre estas actividades la Casa Real aún no ha dado información.