El lado más humano de los Reyes: Felipe y Letizia, siempre con las víctimas

Los Reyes han aplazado sus compromisos oficiales y han adelantado su vuelta de Grecia para mostrar su apoyo a los afectados por el reciente accidente ferroviario en Adamuz. Una vez más, don Felipe y doña Letizia han antepuesto su compromiso con la ciudadanía y su papel como Reyes a cualquier otra cuestión personal. En Atenas no estaban por placer, sino para despedir a uno de los miembros más queridos de la familia del Rey: la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado 15 de enero a los 83 años.

La Familia Real en el funeral de Irene de Grecia en Atenas. (Foto: Gtres)

Acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, Sus Majestades llegaron a la capital griega el domingo por la noche, justo cuando se produjo el accidente que ha provocado casi 40 muertos y más de 150 heridos, algunos de gravedad. El mismo día del funeral, don Felipe y doña Letizia expresaron su consternación por lo sucedido y la Casa Real confirmó su regreso a España a la mayor brevedad, así como la visita a Adamuz este mismo martes.

Los Reyes, siempre con las víctimas

No es la primera vez que don Felipe y doña Letizia ponen en pausa su agenda para volcarse con las víctimas o tienen que parar sus vacaciones por una tragedia. Este mismo verano, don Felipe regresó rápidamente para conocer de primera mano el avance de las tareas de extinción de los incendios que quemaron miles de hectáreas en nuestro país y más adelante visitó junto a la Reina Letizia las zonas afectadas por los fuegos. Ambos intentaron consolar de la mejor manera posible a los que habían perdido por el devastador avance de las llamas.

Los Reyes visitando las zonas afectadas por incendios en Zamora. (Gtres)

Sin embargo, si hay una tragedia que ha conmocionado al país y que nos ha permitido ver el lado más humano de los Reyes ha sido la DANA. Las riadas que arrasaron varias zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía ha sido uno de los sucesos más dramáticos a los que ha tenido que hacer frente la población española.

Más de 200 muertos y cientos de personas que se quedaron sin casa por unas riadas que no podían evitarse, pero cuyos efectos sí que podían haber sido mucho menos dramáticos si las autoridades hubieran actuado de otra manera. Hoy en día, todavía quedan responsabilidades por depurar, pero de lo que nadie ha dudado nunca es del constante apoyo de los Reyes.

Los Reyes Felipe y Letizia en Paiporta tras la DANA. (Foto: Gtres)

Don Felipe y doña Letizia fueron los únicos que se quedaron en Paiporta aquel 3 de noviembre de 2024 rodeados de barro y escuchando a los afectados, que mostraban su enfado y su impotencia por la falta de apoyo y de soluciones. Los Reyes prometieron entonces que no se olvidarían de ellos y han sido varias las veces que han vuelto a Valencia para interesarse por los avances, también con sus hijas en una ocasión. La última de ellas, la pasada semana.

Quizás la DANA ha sido la situación en la que don Felipe y doña Letizia han mostrado su lado más humano pero lo cierto es que a lo largo de los últimos años han tenido múltiples oportunidades para demostrar que su papel está al lado de los que más sufren, de quienes más lo necesitan, de los ciudadanos que han vivido una tragedia. Otro ejemplo reciente es la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma en 2021, pero además, la agenda diaria de la Reina está cargada de compromisos que van en esta línea, con su apoyo constante a los que padecen enfermedades raras y a sus familias o a las supervivientes de la trata y de la violencia de género.

Prioridad en su agenda

Desde que Felipe VI se convirtiera en jefe del Estado han sido numerosas las veces en las que determinados sucesos han marcado la agenda oficial. Los Reyes nunca han dudado en adaptar su hoja de ruta para estar ahí donde más se les necesita. Algunos ejemplos más son la cancelación de sus actos en París durante su primer viaje de Estado a consecuencia del accidente del avión Germanwings. Éste fue uno de los primeros momentos del reinado de Felipe VI en los que la Casa Real reaccionó de manera inmediata en una tragedia con víctimas españolas.

Los Reyes tras los atentados de Cambrils. (Foto: Gtres)

En 2017, Sus Majestades se encontraban de vacaciones cuando tuvieron lugar los atentados en Barcelona y Cambrils y regresaron de manera inmediata. De la misma manera, cada vez que ha habido catástrofes naturales, incendios, riadas o temporales, los Reyes han puesto su agenda en pausa para estar con las víctimas.

Los Reyes en La Palma tras la erupción. (Foto: Gtres)

Incluso antes de convertirse en Reyes, durante su etapa como príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia siempre han mostrado su solidaridad con los afectados por las tragedias. Lo vimos en Lorca, cuando consolaron a los familiares de los fallecidos por el terremoto y también tras los atentados del 11M. Una fecha marcada en la historia de nuestro país en la que doña Letizia aún no era princesa de Asturias, pero en la que conoció la cara más triste de ser reina. Ya no era la periodista que informaba de un dramático suceso, sino una de las personas encargadas de consolar a quienes han pasado por una experiencia traumática. Hoy, más de dos décadas después, los Reyes saben perfectamente que ese es su papel más importante.