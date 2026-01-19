Último adiós a Irene de Grecia. La Catedral Metropolitana de Atenas ha sido el escenario de las exequias de la hermana de la Reina Sofía, fallecida el pasado 15 de enero a los 83 años. Después del responso celebrado en Madrid el sábado, los restos mortales de la llamada Princesa de la Paz llegaron a Grecia este domingo junto a la Familia Real y miembros de la familia del Rey que han viajado hasta el país para participar en su despedida. A última hora de la tarde se pudo ver a los Reyes y a sus hijas, así como a doña Sofía, a las infantas Elena y Cristina y a la reina Ana María de Grecia con varios de sus hijos a las puertas de un restaurante en Atenas en el que se celebró una cena.

Esta mañana a primera hora, el féretro con los restos mortales de Irene de Grecia ha sido trasladado hasta la Catedral Metropolitana de Atenas, mismo escenario en el que se celebró el funeral de su hermano, Constantino de Grecia. También allí se casaron los Reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Ana María y Constantino y dos de los sobrinos de la princesa, Philippos y Teodora. Antes de que el féretro se instalase en la catedral ha estado ubicado en la capilla de Agios Eleftherios, donde los atenienses han podido despedirse de ella. Sobre el ataúd se ha colocado una bandera griega.

Los tres hijos de los reyes Constantino y Ana María han sido los encargados de escoltar los restos mortales de su tía hasta la catedral. Los príncipes Pablo, Nicolás y Philippos han caminado detrás del féretro, con el rostro serio y vestidos de negro.

La Familia Real se despide de Irene

Don Felipe y doña Letizia han llegado a la Catedral Metropolitana junto a sus hijas. Para Leonor y Sofía es la primera vez que asisten a un acto de estas características, también la primera vez que visitan la tierra natal de su abuela paterna de manera oficial, aunque sí que se sabe que han estado en Grecia en viajes privados.

A su llegada, don Felipe y doña Letizia han hecho unas breves declaraciones a los medios que se encontraban cubriendo el acto y han trasladado su apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba. La Familia Real ha sido recibida a las puertas del templo por el príncipe Pablo de Grecia, que no ha podido contar con el apoyo de su esposa, ya que se encuentra en Estados Unidos debido a una intervención de su madre.

Además de los Reyes y sus hijas, al funeral de la princesa Irene han asistido varios de los miembros de la familia real de Grecia, así como de la familia del Rey. Las infantas Elena y Cristina han estado acompañadas por sus hijos, que no han querido faltar a esta despedida y mostrar su apoyo a su abuela. Doña Sofía ha estado muy arropada en este último adiós a quien ha sido una de las personas más importantes de su vida.

Los últimos tiempos han sido muy complicados para la madre del Rey Felipe. Doña Sofía no solamente ha perdido a su hermana, sino que recientemente ha tenido que afrontar la muerte de su prima Tatiana Radziwill y hace tras años también falleció su hermano Constantino.

Los Reyes, pendientes de Adamuz

La despedida a Irene de Grecia ha coincidido en el tiempo con el trágico suceso en Adamuz. Este domingo a última hora de la tarde se ha producido un descarrilamiento de un tren Iryo, que ha invadido la vía contigua y ha provocado que varios vagones de un Alvia que iba a más velocidad cayeran por un terraplén. El balance inicial de fallecidos es de casi 40 personas, además de numerosos heridos.

La Casa Real ha confirmado que los Reyes van a regresar a España a la mayor brevedad y que van a visitar la localidad cordobesa para mostrar su apoyo a las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia. A pesar de que en el momento del accidente se encontraban en Grecia, don Felipe y doña Letizia han estado muy pendientes de la evolución de los acontecimientos.

