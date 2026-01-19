La Familia Real viaja a Grecia para despedir a Irene: Leonor y Sofía, debut oficial en Atenas

La Familia Real y los miembros de la familia del Rey ya se encuentran en Grecia para asistir al funeral y al posterior entierro de la princesa Irene. La hermana de la Reina Sofía falleció el pasado 15 de enero en el Palacio de la Zarzuela de Madrid a los 83 años. La salud de Irene de Grecia había ideo empeorando en los últimos tiempos a consecuencia de un deterioro cognitivo.

El pasado sábado, tanto los Reyes y sus hijas como miembros de la familia del Rey y otros rostros destacados de la sociedad madrileña acudieron al responso en su memoria que se celebró en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en el barrio de Chamartín. Una cita a la que no faltaron la princesa Leonor y la infanta Sofía, que apoyaron a su abuela en este complicado momento.

La princesa y la infanta junto a la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

En torno al mediodía de este domingo tanto los Reyes como el resto de los miembros de la Familia Real y la de Felipe VI llegaron a Atenas para acudir, este lunes, a las exequias de la princesa Irene. Tal como han confirmado fuentes oficiales, la Catedral Metropolitana de Atenas será el escenario de su funeral y después sus restos se trasladarán al cementerio de Tatoi, donde se encuentran enterrados tanto sus padres como su hermano, el rey Constantino.

La elección de la Catedral Metropolitana de Atenas no es casual, ya que se trata del templo más importante de la capital griega y está muy vinculado a la historia reciente de la familia de doña Sofía. Allí se casaron Juan Carlos y Sofía, así como Ana María y Constantino de Grecia y, más recientemente, la princesa Teodora y el príncipe Philippos. Además, este templo acogió el funeral de Constantino en 2023.

Primera visita oficial de Leonor y Sofía

Para Leonor y Sofía, ésta ha sido su primera visita oficial a Atenas. Aunque se tiene constancia de que las hijas de los Reyes han disfrutado en varias ocasiones de viajes privados a diferentes zonas de Grecia, hasta ahora nunca las habíamos visto en la capital griega de manera oficial. Don Felipe y doña Letizia han sido los últimos en dejarse ver en Grecia.

La Familia Real en Atenas. (Foto: EFE)

A lo largo de la tarde del domingo han ido llegando al país los miembros de la Familia Real y la del Rey y, ya por la noche, se han reunido en un restaurante italiano con la familia de doña Sofía. Ana María de Grecia, los príncipes Pablo y Nicolás -éste con su esposa-, la princesa Teodora y el príncipe Philippos y Nina Flohr han sido captados por los fotógrafos a las puertas del local, justo antes de la cena.

También se encuentran en Atenas las infantas Elena y Cristina con sus hijos, que siempre han sido un gran apoyo para su abuela. Precisamente Irene Urdangarin y Victoria de Marichalar han sido las que han estado al lado de la Reina Sofía en este día previo al entierro de su hermana, de la misma manera que en Madrid fueron Leonor y Sofía las que estuvieron pendientes de ella. A pesar del delicado momento que está atravesando la madre del Rey, para ella es un gran consuelo tener a toda su familia unida.

La Reina Sofía en Atenas con dos de sus nietas. (Foto: EFE)

Los grandes ausentes

Aunque doña Sofía está muy arropada estos días, a las exequias se van a ausentar varias personas. No se espera la presencia del Rey Juan Carlos que, según ha trascendido, no puede viajar por recomendación médica. Tampoco va a estar Marie-Chantal de Grecia, ni dos de sus hijos. El príncipe Pablo ha informado de que su esposa está pendiente de su madre, que se ha tenido que someter a una intervención en Nueva York. La princesa Olympia tiene varios compromisos profesionales que no le han permitido asistir a las exequias, mientras que Osysseas está centrado en sus estudios.

Mensaje de condolencias de Pablo de Grecia. (Foto: Redes sociales)

Los Reyes, pendientes del accidente de Adamuz

Aunque en estos momentos los Reyes se encuentran en Atenas, desde la Casa Real han confirmado que están pendientes del trágico suceso que ha tenido lugar este fin de semana en Adamuz. Este domingo a última hora de la tarde, un tren Iryo que circulaba con destino a Madrid desde Málaga se ha salido de la vía y ha invadido el carril en el que circulaba un Alvia que hacía la ruta hacia Huelva. El accidente, cuyas causas no se conocen todavía, le ha costado la vida a casi 40 personas, además de numerosos heridos. Es probable que estas cifras aumenten a medida que avancen las tareas de rescate.

Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 18, 2026

El descarrilamiento del Iryo ha provocado que el Alvia se saliera de la vía y cayera por un terraplén de aproximadamente seis metros. El Iryo no iba a tanta velocidad como el Alvia -que circulaba a 200 km por hora- por lo que ha podido frenar poco después.

Desde la Casa Real han compartido un mensaje en los perfiles oficiales en redes sociales. «Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos», se puede leer en el texto que se ha publicado.

Agradezco de corazón la cercanía y el cariño del Rey Felipe. He recibido su llamada para preocuparse por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz y trasladar el apoyo de la @CasaReal a Andalucía en esta tragedia. Gracias a todos por las muestras de afecto y solidaridad. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2026

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también ha compartido en sus redes un mensaje en el que confirma que el monarca se ha puesto en contacto con él: «Agradezco de corazón la cercanía y el cariño del Rey Felipe. He recibido su llamada para preocuparse por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz y trasladar el apoyo de la Casa Real a Andalucía en esta tragedia. Gracias a todos por las muestras de afecto y solidaridad».