La Familia Real se ha reunido en Madrid para darle un último adiós a Irene de Grecia, hermana y confidente de la Reina Sofía. La princesa disfrutaba de una relación muy especial con el Rey Felipe porque vivió en el Palacio de La Zarzuela durante su última etapa, concretamente fueron 35 años. Su Majestad siempre ha estado muy atento a su «tía Pecu», como la llamaba cariñosamente. Entre ellos había complicidad y mucho amor, por eso el jefe de Estado está atravesando un momento duro. Por suerte, cuenta con el apoyo de su mujer, la Reina doña Letizia.

El último adiós a Irene de Grecia ha contado con la Familia Real al completo. Los Reyes Felipe y Letizia estaban junto a sus hijas, quienes han coincidido con los Urdangarin, con Victoria Federica e incluso con Jaime de Marichalar.

La princesa y la infanta junto a la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

La princesa Irene falleció el pasado 15 de enero en el Palacio de La Zarzuela a los 83 años, dejando atrás una vida que podría haber sido el argumento de cualquier película. Siempre estuvo en la sombra, al lado de su hermana Sofía y de su madre, la reina Federica de Grecia. Sin embargo, nunca le interesó el foco mediático y su intención era pasar inadvertida y ejercer de princesa desde la distancia. Prueba de ello son las innumerables acciones benéficas que lideró a lo largo de su trayectoria, de hecho, tenía una fundación llamada Mundo en Armonía.

Encuentro real en Madrid

La Casa Real anunció la triste pérdida de Irene de Grecia y seguidamente informó cuál era el itinerario a seguir: un velatorio en la capilla de Zarzuela, una misa en la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio y un funeral en Atenas, tierra que ha sido fundamental en la historia de sus antepasados.

Los hermanos Urdangarin. (Foto: Gtres)

Tal y como estaba previsto, los Reyes Felipe y Letizia se han trasladado hasta el mencionado templo, situado en el barrio de Chamberí, en pleno centro de la capital. Es uno de los más importantes de la Iglesia Ortodoxa Griega en España y suponía un lugar especial para la princesa, porque acudía aquí a rezar y a conectar consigo misma.

Siguiendo la información que aporta la página web oficial, la catedral está dedicada a San Andrés el Apóstol y San Demetrio de Tesalónica, dos de los santos más venerados en la tradición ortodoxa. Su interior alberga una iconografía ortodoxa cuidada con todo lujo de detalle, con colores fuertes e imágenes muy representativas. De esta forma, don Felipe y doña Letizia se han despedido de la «tía Pecu» en un lugar muy especial.

La misa a Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía, muy afectada

La Reina Sofía e Irene de Grecia estaban unidas por un lazo fuerte, sincero y real. Formaban un equipo perfecto. La princesa no tuvo hijos y tampoco se casó, así que su familia era su hermana y sus sobrinos. Siempre fue cariñosa con ellos, por eso no es de extrañar que el rey y las infantas se hayan mostrado tan afectados.

Juan Carlos I no ha podido viajar a Madrid para despedirse de su cuñada y tampoco se desplazará hasta Atenas para su funeral, de ahí que don Felipe VI se haya convertido en una pieza clave para su madre en estos momentos.