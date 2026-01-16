Última hora: Juan Carlos I no irá al funeral de su cuñada, la princesa Irene de Grecia

Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, ha fallecido a los 83 años y su última voluntad era descansar en la tierra de sus antepasados. De esta forma, sus restos mortales serán trasladados al cementerio de Tatoi. Lo que nadie esperaba era que Juan Carlos I, cuñado de la princesa, no pudiera desplazarse hasta allí para darle un último adiós. Entre ellos había una relación excelente e incluso vivieron juntos en el Palacio de la Zarzuela durante un tiempo, por eso ha extrañado tanto la decisión del Rey emérito.

Según fuentes cercanas a la Casa Real, el entierro tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero y se celebrará en Grecia. Allí podremos ver a la Reina Sofía y muy probablemente al Rey Felipe y a sus hermanas, las infantas Elena y Cristina. Estos tres últimos disfrutaban de una conexión especial con su tía y la llamaban cariñosamente «tía Pecu». Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, la princesa estuvo 35 años residiendo en Zarzuela y esto hizo que estuviera en contacto permanente con sus sobrinos.

El Rey Juan Carlos tras salir de un evento privado. (Foto: Gtres)

En Espejo Público han afirmado en exclusiva que Juan Carlos I no viajará hasta Atenas para arropar a su familia. Muchos creían que era una ocasión perfecta para hacer una foto poco común: la de la Reina Sofía, junto al padre de sus hijos. Habrá que esperar un tiempo para ver qué miembros de la Familia del Rey hacen las maletas y se trasladan hasta Grecia, aunque sería lógico que incluso estuviera algún Urdangarin o Victoria Federica e incluso Froilán.

Hay muchas posibilidades de que la princesa Leonor y la infanta Sofía, a pesar de lo unidas que estaban a Irene, no acudan al funeral, pero su ausencia está más que justificada. Recordemos que la heredera se encuentra en plena formación militar y que la infanta está en Portugal, cursando sus estudios universitarios con un gran compromiso y responsabilidad.

La misa en Madrid

Irene de Grecia en Madrid. (Foto: Gtres)

Este sábado 17 de enero tendrá lugar un homenaje a Irene de Grecia al que está previsto que acusa la Familia Real y otros miembros como las infantas o familiares cercanos. Según informan fuentes oficiales, se celebrará una misa en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, templo situado en Madrid. Este lugar ocupaba un lugar central para la princesa, pues solía acudir allí para rezar y conectar consigo misma.

Teniendo en cuenta lo querida y respetada que era Irene, se espera la presencia del metropolitano Bessarión, arzobispo ortodoxo de España y Portugal.

Irene de Grecia cuando era pequeña. (Foto: Casa real de Grecia)

La Casa Real griega se ha sumado a los actos conmemorativos y ha publicado en sus redes sociales un conjunto imágenes de la princesa. En estas fotos se puede apreciar que disfrutó de una infancia feliz, junto a sus padres y sus hermanos. En una de las instantáneas aparece en el colegio y en otra junto a su familia. Una familia que hoy lamenta su triste pérdida.