La vida de Irene de Grecia, en imágenes: una princesa con talento que dejará huella en Zarzuela

La Familia Real se encuentra de luto tras recibir una triste noticia: la pérdida de Irene, una princesa con mucho talento y un gran espíritu solidario. Hay que recordar que tuvo su propia fundación benéfica hasta enero de 2024. El proyecto se llamaba Mundo en Armonía y gracias al mismo se desarrollaron muchas causas importantes.

Irene de Grecia se instaló en Madrid después de la muerte de su madre, la reina Federica. Siempre contó con el apoyo de su hermana Sofía. Eran inseparables. El Rey Felipe y sus hermanas, Elena y Cristina, mantenían una relación muy estrecha con ella. La llamaban «tía Pecu» y han estado a su lado en muchos momentos importantes.

La reina Sofía con su hermana, Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

El Palacio de la Zarzuela no ha dado demasiada información al respecto, pues en estos casos prima la privacidad de una persona que ha pasado sus últimos años apartada del foco mediático. Aunque es hermana de la Reina Sofía y, por tanto, tía del jefe del Estado, Irene de Grecia no es miembro de la Familia Real y no forma parte de la agenda oficial, por lo que todas las cuestiones relacionadas con su vida pertenecen al ámbito privado. Eso sí, han confirmado que sus restos mortales serán trasladados a Grecia.

Su último deseo

Hace unos meses, fuentes de total solvencia aseguraron que su último deseo era descansar en la finca donde se encuentra el Palacio de Tatoi, su residencia familiar. Fue allí donde pasó una parte de su infancia junto a sus padres y a sus hermanos. Además, en el cementerio que se encuentra en la finca del palacio están enterrados tanto los reyes Pablo y Federica como el propio Constantino de Grecia.

Recinto del Palacio de Tatoi en Grecia. (Foto: Gtres)

Un duro golpe para la Reina Sofía

Para la Reina Sofía, la muerte de la princesa Irene supone uno de los golpes más duros a los que ha tenido que hacer frente. La madre de Felipe VI y su hermana eran uña y carne, inseparables, sobre todo desde que la princesa se instaló en el Palacio de la Zarzuela. Ella misma reveló que tenía pensado estar un tiempo solamente, pero que supo que Sofía la necesitaba y por eso se quedó. Había fallecido su madre y la relación entre Juan Carlos y Sofía pasaba por algunas dificultades.

La muerte de Irene no ha sido el único golpe que ha recibido doña Sofía en los últimos años, que no han sido nada fáciles para ella. En 2023 falleció su querido hermano, el rey Constantino de Grecia y hace apenas un mes ha perdido a Tatiana Radziwill, su prima y otra de sus confidentes. Hace unos días pudimos ver a doña Sofía en París junto al Rey Felipe VI asistiendo a las exequias de Tatiana. Una triste despedida a la que también acudieron, entre otros, los miembros de la familia real de Grecia.

La Reina Sofía con Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Además de estas pérdidas, doña Sofía ha sido testigo los últimos meses de la publicación de las memorias de Juan Carlos I, que también han generado una gran controversia en nuestro país en un momento en el que ella solamente podía estar pendiente de su hermana.

El talento de Irene de Grecia

Irene de Grecia nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) porque su familia estaba exiliada. Tuvo que vivir en diferentes casas durante un periodo de tiempo muy corto, así que desde muy pequeña supo lo que era superar obstáculos. Sin embargo, nunca dejó de sonreír y dedicó grandes esfuerzos a cultivar su talento. Era una gran apasionada de la música y sabía tocar muy bien el piano.

La princesa Irene tocando el piano. (Foto: Gtres)

Su recorrido musical arrancó de forma profesional en 1969, cuando debutó en el prestigioso Royal Festival Hall de Londres. En aquella ocasión interpretó el Concierto Nº 2 de Bach, dejando una grata impresión entre los asistentes. A lo largo de los años, tuvo también la oportunidad de tocar ante miembros destacados de la realeza británica, como el entonces príncipe Carlos y su hermana, la princesa Ana de Inglaterra. Todos ellos, hoy seguro que la recuerdan con mucho cariño. Repasamos en imágenes la vida de la princesa Irene de Grecia.