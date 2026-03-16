La divertida anécdota de José Corbacho con la Reina Letizia en un festival en Mallorca

José Corbacho ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido a la última edición del Festival de Málaga. El actor y cineasta ha estado en varias de las jornadas de esta importante cita cinematográfica, entre ellas, la noche de la clausura. Una velada muy especial en la que ha aprovechado para atender a los medios que se encontraban en la ciudad para cubrir el desarrollo del certamen.

Si la pasada semana era Julián López el que sorprendió al desvelar ante los periodistas una anécdota protagonizada por la Reina Letizia -contó que en un acto en Tudela le había dicho que si no hubiera estudiado periodismo se habría dedicado al cine-, ahora ha sido José Corbacho el que ha revelado los detalles de un encuentro con doña Letizia.

José Corbacho en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Ante las preguntas de los periodistas, Corbacho ha explicado que el pasado año vivió una anécdota con la Reina Letizia: «El año pasado en Baleares presentábamos un documental de salud mental que también estuvo aquí en Málaga. De repente se presentaron ella con sus hijas porque es un festival al que ella siempre asiste. Nos hizo unos comentarios tan bonitos de la película y la vimos tan entregada… De hecho, al final me acabó diciendo que una de sus pasiones sería hacer crítica cinematográfica. Yo pensé que igual todo era ponerse, pero, claro, con pseudónimo», ha contado Corbacho.

El actor y director ha explicado que está claro que doña Letizia es una persona muy cinéfila, además de que le gusten otros ámbitos de la cultura. «Su amor por el cine y también por el producto que se hace en este país, no sé, nos quedamos todos gratamente sorprendidos», ha explicado Corbacho, que ha recalcado la cercanía de doña Letizia.

La Reina Letizia en Mallorca con sus hijas y José Corbacho. (Foto: Gtres)

Las claves del encuentro

Tal como ha contado José Corbacho, fue el pasado verano cuando doña Letizia coincidió con él. El encuentro se produjo en el marco de una de las proyecciones del Atlántida Mallorca Film Festival, una cita ineludible en la agenda de la Reina cada verano.

Doña Letizia asistió, de manera espontánea y sin previo aviso, a unos cines de Palma de Mallorca. Junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pudo disfrutar de la película-documental En un lugar de la mente, dirigida por José Corbacho y Catalina Solivellas. Un proyecto cuyo objetivo era visibilizar los problemas de salud mental y hablar del teatro como terapia. En esta ocasión no estuvo acompañada por el Rey Felipe, con quien suele acudir al cine de forma habitual como parte de sus planes privados en pareja.

La Reina Letizia con sus hijas en Mallorca. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia está muy concienciada con las cuestiones de salud mental, por lo que no es de extrañar que quisiera conocer este proyecto y ver el documental, sobre todo, dada su pasión por el cine. En unas declaraciones a Antena 3, el cineasta contó que la visita fue totalmente improvisada y que les avisaron 24 horas antes