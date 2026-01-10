El Rey Felipe y las infantas viajan a París con la Reina Sofía para despedir a Tatiana Radziwill

La Reina Sofía no terminó bien el año. El 19 de diciembre tuvo que despedirse de su amiga Tatiana Radziwill, una de sus grandes confidentes. Crecieron juntas y se consideraban hermanas, por eso era tan común verlas juntas en Mallorca o en algunos eventos familiares. La princesa estaba totalmente integrada en la familia Borbón, así que no es de extrañar que las infantas Elena y Cristina también hayan querido darle un último adiós. De esta forma, don Felipe, sus hermanas y su madre se han desplazado hasta París para asistir a una misa en honor a Radziwill a la que también han acudido otros rostros importantes, como el príncipe Pablo de Grecia.

La prensa internacional se ha hecho eco de la presencia de la Reina Sofía, pues es una personalidad muy querida y respetada por todos, así que siempre que aparece se genera mucha expectación. Su Majestad se ha mostrado bastante afectada, pero afortunadamente ha contado con el apoyo de sus tres hijos. Todos iban vestidos de riguroso luto y han intentado ser discretos, aunque las cámaras de algunos medios les han captado y las imágenes no han tardado en circular por las redes sociales.

La misa ha tenido lugar en la Iglesia Santo Tomás de Aquino, uno de los templos más famosos de París. La princesa era de origen francés, por eso su familia ha organizado allí el acto. Era de carácter privado, por eso no se ha informado de la asistencia del Rey. A juzgar por las imágenes, este último ha estado muy cariñoso y atento con su madre, de hecho, han abandonado el evento juntos, del brazo. Detrás estaban las infantas, quienes adoraban a Tatiana y sienten un profundo afecto por el marido de la fallecida, Jean Henri Fruchaud.

Reencuentro familiar en París

La Reina Sofía y Tatiana Radziwill formaban un equipo perfecto, así que es normal que Su Majestad lleve unos días tan triste. Sin embargo, ha contado con el respaldo de casi toda su familia porque ha podido reencontrarse en París con la reina Ana María de Grecia. Esta última no ha viajado sola, sino que le han acompañado sus hijos mayores, los príncipes Pablo y Alexia. Ellos también conocen perfectamente a Jean Henri Fruchaud, así que se han acercado a él para ver si necesitaba algo.

Tanto el jefe de la Casa helena como la viuda de Constantino II se han preocupado del marido de Radziwill, confirmando así que no le dejarán sólo nunca. El viudo ha agradecido el apoyo que está recibiendo haciendo un gesto con la cabeza, así que se ha generado un ambiente tan emotivo como afectuoso.

Ha llamado la atención que la Reina Letizia no se haya desplazado hasta Francia para pasar este momento junto a su marido. Se desconocen los motivos, pero por todos es sabido que tiene una agenda muy apretada y quizá no haya tenido más remedio que apoyar a su suegra Sofía desde la distancia.