La Reina Sofía ha vuelto este jueves a ocupar el centro de la agenda institucional con una presencia especialmente relevante en el Museo Arqueológico Nacional, donde ha presidido la entrega de la IV edición del premio Nacional Palarq de Arqueología y Paleontología. Su aparición tenía un significado especial: se trataba de su primer acto público tras la publicación en España de las memorias de Juan Carlos I, un acontecimiento editorial que ha generado una enorme expectación mediática. Ajena a cualquier ruido, Doña Sofía ha mantenido la serenidad y el aplomo que la caracterizan, reafirmando su papel como figura estable, cultural y profundamente comprometida con la ciencia y el patrimonio.

El Premio Nacional Palarq, dotado con 80.000 euros y considerado el mayor reconocimiento en España en las disciplinas de arqueología y paleontología, reunió a investigadores, académicos y representantes institucionales en un acto que destacó tanto por su solemnidad como por la relevancia científica de los proyectos finalistas. La presencia de la Reina Sofía aportó el sello de continuidad que ha acompañado a este galardón desde su creación en 2018, reforzando el vínculo entre la Corona y la promoción de la investigación española. Su intervención, sobria y emotiva, puso en valor el trabajo de los equipos que dedican su vida a reconstruir la historia humana, describiéndolos como «guardianes del tiempo que nos ayudan a comprender de dónde venimos».

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Los seis proyectos seleccionados este año han vuelto a demostrar el alto nivel de la ciencia española. La Draga, único asentamiento neolítico lacustre de la Península; el monumental complejo de Valencina, clave para entender las primeras sociedades jerarquizadas; el innovador proyecto subacuático Arqueomallornauta; las investigaciones neandertales de El Salt y Abric del Pastor; la excepcional conservación orgánica de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol y la plataforma digital Moneda Ibérica (MIB), que cataloga miles de piezas monetarias antiguas, fueron presentados como ejemplos de excelencia científica, innovación tecnológica y una admirable capacidad de divulgación.

El look de la Reina Sofía

Más allá de lo científico, uno de los detalles más comentados del acto ha sido el look de Doña Sofía, fiel a su elegancia clásica. Para la ocasión, la Reina emérita optó por un conjunto compuesto por una americana azul klein y un pantalón aterciopelado. Completó el estilismo con uno de sus característicos broches, una pieza discreta pero simbólica que reforzó la armonía del conjunto. Su imagen transmitió sobriedad, coherencia y ese estilo propio que la ha convertido en un referente de elegancia institucional a lo largo de décadas.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Con este acto, Doña Sofía concluye su agenda pública de la semana, a la espera de que la Casa Real dé a conocer las citas oficiales para los próximos días. Su presencia hoy cierra un periodo marcado por su constante compromiso institucional y su discreta firmeza frente a la atención mediática, dejando claro que seguirá desempeñando un papel estable dentro de la Corona.