Los rubíes preferidos de la Reina Sofía que nunca ha llevado la Reina Letizia

De todas las joyas que a lo largo de las últimas décadas ha lucido la Reina Sofía tanto en actos oficiales como en citas privadas, hay algunas que son especialmente simbólicas para la madre del Rey. Aunque en la actualidad apenas recurre a grandes piezas y suele llevar bisutería en actos de agenda y compromisos de la Fundación Reina Sofía, sigue teniendo guardadas algunas joyas importantes.

Entre ellas, por ejemplo, el pendentif de rubíes que heredó de su madre y que lució en la proclamación de Felipe VI o el parure Niarchos, uno de los conjuntos a los que más aprecio tiene. La tiara prusiana también es de su propiedad pero es una pieza que le hemos visto en múltiples ocasiones a doña Letizia y que es probable que ya se quede para el joyero de los Borbones.

La Reina Sofía con el conjunto de Niarchos. (Foto: Gtres)

En esta ocasión vamos a poner el foco en el conjunto de rubíes de Niarchos que nunca ha prestado a nadie y que se caracteriza por su versatilidad. Tampoco el pendentif de su madre, también de rubíes, pero ésa es una pieza que merece un análisis independinte por su carga emocional.

Los Niarchos son conjunto de varias piezas que pueden utilizarse incluso a modo de diadema y que, precisamente, la Reina Sofía llevó en Jordania en el año 2023 en la boda del príncipe Hussein. Ha sido la última vez que la hemos visto con tiara.

La historia de los Niarchos

El parure Niarchos es un conjunto de joyas que la Reina Sofía posee desde su boda con el entonces príncipe Juan Carlos. Se trata de una serie de piezas de oro, diamantes y rubíes de Birmania que el magnate naviero griego Stavros Niarchos regaló a doña Sofía por su boda. Este conjunto destaca por su versatilidad, ya que puede usarse como collar largo, corto y diadema.

A lo largo de los años ha sido muy utilizado por la madre de Felipe VI, de hecho, lo llevó en la misa de exaltación de Juan Carlos I en Los Jerónimos cuando se restauró la monarquía en España hace ya 50 años. El conjunto fue elaborado por la prestigiosa firma de joyería Van Cleef & Arpels y, además de la Reina Sofía, también lo han llevado estrellas como Sofía Loren y Audrey Hepburn. Esta última en una versión más larga.

Una pieza privada y personal

Junto con el pendentif de la reina Federica, el conjunto Niarchos es, probablemente, una de las joyas privadas más especiales de la Reina Sofía. Son piezas que nunca ha prestado a sus hijas o a su nuera y que, por tanto, no se espera que acaben formando parte del joyero de los Borbones, sino que serán un legado de la madre del Rey a sus nietos.

No se sabe con certeza cómo lo repartirá, pero dada su envergadura, doña Sofía podría dividirlo en varias partes para que tanto Leonor como Sofía, así como Victoria e Irene puedan tener en el futuro parte de este conjunto. En el caso de las hijas de los Reyes, lo más probable es que pase directamente a ellas, mientras que se espera que a Victoria y a Irene les llegará a través de doña Elena y doña Cristina.