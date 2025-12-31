Primeras imágenes de Kiko Rivera y su novia: "En la mejor compañía"

Kiko Rivera despide un 2025 bastante intenso y que ha estado marcado por su ruptura con Irene Rosales. La pareja anunciaba este verano su decisión de tomar caminos separados tras haberse dado cuenta de que la chispa entre ellos se había apagado. Según explicaban, el propio desgaste de la relación había marcado el fin de su matrimonio, aunque al poco tiempo Rosales dejaba ver que ya tenía un nuevo amor. Se trata de Guillermo, un empresario sevillano junto al que ha recuperado la sonrisa. Eso sí, parece llevarse bastante bien tanto con Kiko como con el resto de la familia, donde está de lo más integrado.

Sin embargo, la mayor sorpresa nos la hemos llevado con el hijo de Isabel Pantoja, quien antes de terminar el año también ha querido gritar su amor a los cuatro vientos. Tal y como ha compartido en sus redes sociales, el Dj estaría realmente ilusionado con su nueva novia, una joven bailarina y profesora de danza que ya estuvo relacionada con otro cantante: Omar Montes.

La chica en cuestión se daba a conocer en el programa Got Talent, y también ha aparecido como cuerpo de baile junto a la prima de Kiko, Anabel Pantoja, cuando acudió al plató de ¡De Viernes! para anunciar su participación en Bailando con las estrellas. «No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad», ha presumido orgulloso el Dj.

Así es la nueva novia de Kiko Rivera

Junto a una imagen donde muestra las manos de ambos entrelazadas, el hijo de Isabel Pantoja explicaba que había tenido un gran aprendizaje, y que eso le había servido para «saber lo que no quiere en su vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado». Poco después, Kiko no tardaba en mostrarnos el rostro de la chica en cuestión subiendo una tierna publicación en la que aparecen juntos mientras él le da un beso en la mejilla.

«Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico», se ha declarado a los cuatro vientos. Eso sí, también aprovechaba para pedirle a la prensa que «no la agobien mucho» a partir de ahora. «Vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos», ha señalado de manera contundente.

De igual modo, a lo largo de las últimas horas nos ha seguido compartiendo diversas instantáneas en las que podemos verles de lo más acaramelados, sonrientes y felices. «La vida sorprende…», reza el último mensaje que ha subido a sus stories de Instagram. «Este año me lo ha demostrado, y lo termino en la mejor compañía», sostiene en referencia a cómo pasará el último día del año. Así, el Dj encara el 2026 lleno de optimismo y dando la bienvenida también a este nuevo camino que ha emprendido junto a Lola.