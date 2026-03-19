Tamara Falcó sobre el polémico regreso a España de su hermana Ana: “Tenía todo el derecho a venir"

Ana Boyer y Fernando Verdasco han dejado atrás su vida en Doha después de que se haya desatado una tensión bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán. El matrimonio — junto a sus tres hijos y el cuarto que viene en camino— aterrizó en Madrid tan solo unos días después del inicio del conflicto en Oriente Próximo, algo que generó un gran aluvión de críticas en la red, las cuales tachaban su regreso como un trato prioritario frente a otras familias que aún no han podido volver a España. Además, hacían hincapié en que si vivían en otro país y no contribuían a los impuestos en España, no deberían haber recibido ningún tipo de socorro.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, manteniéndose fieles a su habitual discreción. Sin embargo, quien sí ha salido en defensa de su hermana ha sido Tamara Falcó, quien no ha dudado en aclarar la polémica durante su última aparición pública.

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La marquesa de Griñón acudió el pasado miércoles, 18 de marzo, a la presentación de la nueva colección de la firma Pedro del Hierro en el marco de la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026. A su llegada, atendió a los medios de comunicación con la mejor de sus sonrisas y fue precisamente en ese momento cuando se pronunció sobre el escándalo que han protagonizado su hermana y su cuñado en los últimos días.

«Estoy encantada de que Ana y Fernando estén aquí con mis sobrinos. Pero Ana le sigue quitando hierro al asunto y dice que en Doha no ha tenido ninguna sensación de inseguridad. Pero bueno, al final yo creo que es una situación insólita, sobre todo para los que vivimos en España, que no estamos nada acostumbrados a que haya conflictos bélicos. Entonces, bueno, es un poco agobiante», comenzaba a decir la aristócrata.

Tamara Falcó en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026. (Foto: Gtres)

«Yo creo que al final, Ana tuvo la suerte de encontrar los billetes y ella los pagó. Pero además, por haber nacido en España, ella tenía el mismo derecho que cualquier otro español a venir en un viaje organizado por la embajada», añadía. Sin querer entrar en mayores detalles, Tamara confesaba que, bajo su punto de vista, habían sido «tremendamente injustos» los comentarios que había recibido su hermana en estos días. No obstante, al mismo tiempo, reconocía que son situaciones que al final son bastante comunes cuando perteneces a la vida pública.

Sea como fuere, con estas palabras Tamara ha vuelto a dejar claro el papel fundamental que ocupa su familia en su vida. Y es que no solo ha demostrado una vez más la estrecha relación que mantiene con sus seres queridos, sino también su firme disposición a protegerlos ante cualquier crítica o controversia.