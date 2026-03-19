Belén Esteban reaparece como nunca: beso de película con Miguel y contenta por Jesulín y Campanario

Belén Esteban y Miguel Marcos mantienen una relación sentimental desde hace más de una década. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles, 18 de marzo, cuando han decidido posar juntos por primera vez en un photocall. Todo ha ocurrido en Madrid, concretamente en la presentación del documental Ganas de vivir, el evento hasta donde se ha desplazado el matrimonio y ha posado delante de las cámaras protagonizando un beso de película.

Como no podía ser de otra manera, la escena se ha convertido inmediatamente en noticia pero antes, la apodada como La Patrona explicaba a la prensa encargada de cubrir el acto que Miguel «ya se merecía posar con su mujer públicamente». «El beso os lo hemos regalado […] Llevamos muchos años juntos. Y ya es hora. Ya tanto escondite no. Es mi marido y es una de las personas que más me apoya en esta vida y tiene que estar conmigo […] Llevamos siete años casados y 13 juntos», expresaba.

Belén Esteban y Miguel Marcos en la presentación del documental ‘Ganas de vivir’. (Foto: Gtres)

En cuanto a la etapa vital en la que se encuentra, la televisiva ha asegurado que está «muy feliz» mientras disfruta de su año sabático. «Estoy cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi madre, de mi hija y sobre todo de mí. […] Es verdad que sigo trabajando en Instagram, pero televisión por ahora no quiero. Estoy muy bien y muy feliz», señalaba. Añadía que ahora que tiene más tiempo libre, viajaba todos los meses a Benidorm para visitar a su madre, quien se ponía muy contenta cada vez que iba. No obstante, lo cierto es que también ha confesado que siempre le dice que le gustaría que siguiera trabajando en la televisión, algo que por ahora no está en sus planes.

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Haciendo un breve análisis de su trayectoria en la pequeña pantalla, Esteban no ha dudado en agradecer públicamente a todos los programas en los que ha tenido el privilegio de trabajar. «Yo estoy muy agradecida a Sálvame, a Ten a Top Chef y a Telecinco, a pesar de todo el dolor que pasé. En la vida hay que ser justo», sentenciaba.

Belén Esteban, feliz por el camino profesional de Campanario y Jesulín

Como no podía ser de otra manera, las reporteras también aprovecharon su intervención para preguntarla sobre el nuevo proyecto televisivo en el que está a punto de embarcarse Jesulín de Ubrique (su ex pareja) como concursante de Tu cara me suena. Una información que la de Paracuellos ha dicho que desconocía. «Ah, pues no me he enterado. ¿Cantará Toda, toda? Seguro que lo hace bien, eh. Yo me alegro. Todo lo que sea trabajo yo me alegro», comentaba.

Belén Esteban en la presentación del documental ‘Ganas de vivir’. (Foto: Gtres)

Sobre la participación de María José Campanario en El Desafío, Belén ha revelado que, aunque no está viendo la edición porque suele ser más fiel a ¡De viernes!, sí que ha visto alguna que otra prueba de ella en TikTok. «Yo me alegro mucho de que ella esté contenta y feliz», señalaba, dejando más que claro que había conseguido dejar a un lado las rencillas del pasado. «A ver yo es verdad que ahora estoy muy contenta. Yo quiero que estemos todos bien. Él tiene su familia con María José, que me alegro. Yo con mi marido Miguel que para mí es mi apoyo de lo más. Y yo estoy contenta. Yo creo que las cosas pasadas, están pasadas. Y ya está […] Yo solo quiero estar rodeada de gente que me quiere. Los que no, me sobran», concluía.