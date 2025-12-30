Bailarina, finalista de ‘Got Talent’ y ex pareja de Omar Montes: así es la nueva novia de Kiko Rivera

A pocas horas de terminar el año, Kiko Rivera ha sorprendido a propios y extraños presentando por voluntad propia a su nueva pareja. «No esperaba encontrar nada, solo seguía mi rumbo sin buscar respuestas. Pero entonces llegas tú, y entiendo que el destino a veces sorprende. Se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo», escribía en su perfil oficial de Instagram, añadiendo que «estaba enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico».

Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en dar la vuelta a la red, algo que ha provocado que se despierte un gran interés por conocer la identidad de la mujer que ha conseguido conquistar de nuevo el corazón del hijo de Isabel Pantoja. Y es que, aunque por ahora no hay datos sobre cómo, cuándo y dónde se conocieron, ya han sido varios los periodistas que han destapado ciertos detalles sobre la vida de la nueva pareja del DJ.

Desde el plató de El tiempo justo, Alexia Rivas ha señalado que, aunque su nombre artístico es Lola García, realmente se llama Maite y que tiene 38 años. Nació en un pueblo de Toledo y lleva toda su vida dedicada al baile. Tanto es así, que con el paso de los años ha logrado abrir su propia academia de danza y participar en videoclips de artistas conocidos de nuestro país, como Cayetana Garvi o Omar Montes. Aunque lo cierto es que con este último tuvo algo más que una relación profesional, tal y como ha revelado la periodista mencionada. Y es que según fuentes cercanas, el cantante la presentó a su círculo de amigos como su pareja hace 4 o 5 años.

A lo largo de su trayectoria como bailarina, la joven ha participado en Got Talent con su grupo de baile Las niñas de Lola, las cuales consiguieron llegar hasta la final de la edición. Además, El tiempo justo también ha recordado que cuando Anabel Pantoja anunció en ¡De viernes! que iba a concursar en Bailando con las estrellas, Maite también apareció en la pequeña pantalla bailando con la influencer, una escena que deja al descubierto que la sobrina de la tonadillera ya ha coincidido, al menos en una ocasión, con la nueva novia de su primo.

La apodada artísticamente como Lola mantiene su perfil de Instagram en modo privado. En su biografía comparte el enlace de su propia escuela de danza y señala que su objetivo es «transformar su pasión en profesión». Además, entre sus seguidores, llama la atención que se encuentran importantes figuras políticas de la actualidad como Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el tiempo que lleva saliendo con Kiko, Jorge Borrajo ha sacado a la luz que habrían comenzado su relación hace varias semanas y que la Navidad ya la habrían pasado juntos. «Ella ya conoce a las hijas de Kiko e Irene», explicaba, añadiendo que Kiko está feliz y que su ex pareja también estaría muy contenta de que haya logrado rehacer su vida sentimental.