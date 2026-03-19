Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, ha decidido dar un giro inesperado a la tramitación de los presupuestos de 2026: tras semanas de negociaciones tensas con ERC, el Govern ha acordado retirarlos para «ganar tiempo» y buscar consensos que, según la lectura política, estaban tan lejos como la utopía de una independencia inmediata. Es la primera vez que un Ejecutivo catalán retira unas cuentas después de presentarlas, y el gesto deja al descubierto las limitaciones del Gobierno y, sobre todo, la habilidad de Illa para sobrevivir en un tablero de poder tan frágil como un castillo de naipes.

Sin embargo, mientras Illa maniobra en el Parlament con la delicadeza de un equilibrista sobre la cuerda floja, su vida personal y financiera se muestra con una claridad casi irritante: prudente, meticulosa y ajena a escándalos. A sus 59 años, combina una carrera política de décadas con un estilo de vida que haría sonreír a más de uno en tiempos de excesos: su patrimonio revela que no es hombre de ostentación. Posee un Volkswagen Golf de 2003 -su único vehículo- y dos propiedades: una vivienda adquirida en 2005 valorada en 217.042 euros, compartida con su esposa Marta Estruch, y un garaje comprado en 2004 por 6.108 euros, además de una hipoteca residual de 6.611 euros. Mantiene un plan de pensiones por 48.341 euros y 12.995 euros en cuentas bancarias. Ni yates, ni coches de lujo, ni chalets faraónicos: solo orden, mesura y coherencia.

Salvador Illa en los premios Goya. (Foto: Gtres)

El aumento de sueldo tras su paso de ministro de Sanidad a líder del PSC en el Parlament es notable: de 74.585 euros brutos anuales a 88.855 euros. Más de 6.300 euros al mes que refuerzan su estabilidad financiera, aunque no le han cambiado ni un ápice la modestia de su vida. Al menos que sepamos. Así, Illa practica la austeridad personal mientras juega con presupuestos públicos de miles de millones que, en este momento, dependen de un socio tan exigente como ERC y de la línea roja de Hacienda que marca María Jesús Montero.

La retirada de los presupuestos no fue un capricho: según fuentes parlamentarias, la llamada de Montero fue determinante para dinamitar la confianza de Junqueras: «No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar», le advirtió la ministra. Illa se vio así obligado a ceder, recordándonos que, en política, incluso el socialista más disciplinado no es inmune a la presión externa. La prudencia, al parecer, sirve de poco cuando los millones de euros y los egos parlamentarios entran en juego.

Salvador Illa en el MWC. (Foto: Gtres)

Mientras tanto, la vida personal de Illa es casi perfecta en su coherencia: casado con Marta Estruch, con quien tiene una hija adolescente, mantiene un hogar discreto en La Roca del Vallès, rodeado de jardín y sin ostentación. Marta, profesional del marketing, ha convertido la discreción en arte y apenas aparece en actos públicos. La aparición conjunta ante el Papa en el Vaticano el pasado mes de octubre fue casi simbólica: un gesto calculado de visibilidad controlada, más protocolo que pasión por los flashes.

Su rutina personal es otro ejemplo de disciplina: maratones, running diario, horas en el huerto ayudando a su padre, y lectura de clásicos griegos y latinos, además de textos económicos en inglés. Incluso su paso por la productora de animación Cromosoma demuestra un enfoque racional, educativo y metódico. Todo esto contrasta con la improvisación que ha caracterizado la negociación de los presupuestos: austeridad en lo privado, caos en lo público. La paradoja es cruel: mientras Illa mantiene bienes, ahorros y vida familiar bajo control absoluto, la política lo expone a una vulnerabilidad constante. ERC marca las reglas del juego, la CUP y Junts no perdonan errores, y la oposición lo señala como responsable del «fracaso» y del «vodevil» presupuestario en el Parlament. Sus presupuestos personales son sólidos y equilibrados; los públicos, una montaña rusa de egos, presiones y llamadas telefónicas que lo dejan a merced de terceros.