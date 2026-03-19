La tierna imagen de Almeida dando el biberón a su hijo en el Día del Padre

José Luis Martínez-Almeida es uno de los rostros conocidos de nuestro país que este 19 de marzo celebra por primera vez el Día del Padre. El alcalde de Madrid dio la bienvenida a su primer hijo en común con Teresa Urquijo el pasado 3 de julio y, desde entonces, su vida ha girado en torno al pequeño Lucas. Es por ello por lo que en una fecha tan especial como la de hoy no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores un tan momento íntimo y significativo entre padre e hijo. Y es que a través de sus redes sociales, ha publicado una emotiva fotografía en la que aparece dándole el biberón, dejando al descubierto su faceta más personal y familiar.

«Feliz Día del Padre», escribe el político junto a la tierna imagen citada. En ella, posa sentado en lo que parece ser la habitación del pequeño. Un espacio donde predomina el color blanco y pequeños detalles de madera que transmiten calidez.

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*Texto en elaboración*