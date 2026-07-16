El Meteocat avisa: se prevé un diluvio descomunal a partir de hoy en estas partes de Cataluña

Se prevé un diluvio descomunal a partir de hoy en estas partes de Cataluña, será mejor que nos preparemos para lo peor. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente el sol y las altas temperaturas pueden convertirse en el mejor aliado de esta situación que va cambiando por momentos. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es momento de saber qué es lo que nos espera en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría ser tan destructivos.

Lo que tenemos por delante es un verano del todo atípico, con un aumento de las temperaturas que nos sitúa en un punto de no retorno. Luchando contra unos datos que pueden acabar generando unas alertas que nos costarán de creer, en especial cuando tenemos en consideración un giro importante de guion para el que no estamos preparados. Cuando media España está de vacaciones, miramos al cielo y esperamos ver llegar unas lluvias que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días cargados de actividad.

El aviso de Meteocat que pone los pelos de punta

Los expertos de Meteocat no dudan en lanzar una importante alerta, en estos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar con un cielo que puede dejarnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que lo cambiará todo.

Es momento de empezar a planear vacaciones o de ir viendo algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un importante cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que esperaríamos. Es hora de conocer lo que puede pasar con unas lluvias en las que todo puede llegar a toda velocidad.

Pasaremos de unas temperaturas de récord a un marcado cambio que puede convertirse en este detalle que sin duda alguna tocará tener en consideración. Llega un marcado cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Del sol y el calor puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente las lluvias pueden poner en riesgo estos desplazamientos que acabarán siendo esenciales.

Se prevé un diluvio descomunal a partir de hoy en estas partes de Cataluña

En estas partes de Cataluña llega un diluvio que puede cambiarlo todo, en especial en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos, con tormentas en el Pirineo occidental, con probabilidad de que sean localmente fuertes; en el resto, no se descartan tormentas aisladas. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el Pirineo occidental y en el resto con pocos cambios; máximas en descenso. Viento flojo de componentes este y sur con intervalos de moderado».

Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de tormentas localmente fuertes en el Pirineo occidental. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas significativamente elevadas».

La AEMET no duda en extender esta previsión al resto de España: «Persiste la situación de estabilidad en la mayor parte de la Península y en Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. Durante la madrugada, es posible que se den chubascos localmente fuertes en el litoral cantábrico. Durante el día, en el Cantábrico y Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. Por otro lado, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular que podría dejar tormentas aisladas en el sureste acompañadas de rachas de viento muy fuertes. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa, y despejados en la sur.

Son probables las brumas matinales en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y Baleares. Se mantiene la presencia de calima en el tercio oriental de la Península, Baleares y las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en la mayor parte de la mitad norte peninsular, aumentarán en el oeste de Galicia, el valle del Guadalquivir y los prelitorales mediterráneos, y no variarán en el resto. Se superarán los 35 grados en las zonas bajas del nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, Murcia y los litorales mediterráneos».