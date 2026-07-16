La AEMET emite una alerta por peligrosas lluvias hoy en España: se esperan 30 litros, granizos y tormentas nunca vistas

Se esperan 30 litros, granizo y tormentas nunca vistas, la AEMET emite una alerta por peligrosas lluvias hoy en España. Los expertos no dudan en lanzar esta poderosa advertencia ante lo que está por llegar, un giro radical que hasta el momento no sabíamos que tendríamos por delante. Llega un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial. En unos días en los que quizás tendremos que apostar claramente por un riesgo que puede ser esencial en estos días.

Será el momento de conocer lo que puede pasar en breve, con ciertos detalles que podrían ser esenciales en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Llega un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible. Se esperan más de 30 litros, granizos y tormentas que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Se esperan 30 litros, granizos y tormentas nunca vistas

La alerta de la AEMET estará activada, con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una novedad que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Será el momento de apostar claramente por este cambio que llega a toda velocidad.

Es momento de conocer lo que puede pasar con unos días en los que las lluvias llegarán de una manera inesperada. En pleno mes de julio y con una ola de calor que nos ha afectado de lleno, todo puede ser posible. Tendremos que prepararnos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará visualizar.

Estas tormentas y lluvias que nunca hemos visto estarán en estos días como protagonistas de un giro radical en el tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual. En lugar de esta marcada estabilidad, deberemos empezar a ver llegar este cambio de tendencia que puede ser clave.

Más de 30 litros en unos minutos son un tipo de lluvias que obligan a activar todas las alertas y hacerlo de una manera que tocará prepararnos para lo peor de unas jornadas del todo inesperadas. Con una novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que tendremos que esperar lo inesperado.

La AEMET emite una alerta por peligrosas lluvias hoy en España

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos. Por la tarde, con el desarrollo de nubosidad de evolución en el noroeste, se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, con tormentas y ocasionalmente granizo, en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León; también se esperan tormentas en los Pirineos y en el interior de Valencia. Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península, Baleares y las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, Galicia y, de forma notable (más de 6 grados), el alto Ebro y Valencia; no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y el cuadrante sureste, y los 38-40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular y descenderán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos fuertes o muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo, en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León. Probables tormentas en los Pirineos y en el interior de Valencia. Temperaturas significativamente altas en Baleares, el tercio este y Andalucía. Soplará el alisio en Canarias, con intervalos fuertes en zonas expuestas, y poniente moderado en el Estrecho y Andalucía oriental. Se espera viento flojo en general en el resto, con un predominio de la componente norte en el Cantábrico y de la oeste en el resto; por la tarde, tenderá a arreciar en zonas del centro-este, y no se descartan rachas muy fuertes en los Pirineos».

Las lluvias pueden convertirse en las grandes protagonistas de estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. La inestabilidad puede ir ganando terreno a medida que pasen las horas.