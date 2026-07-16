Las nubes se agrupan en el cielo de Zaragoza, trayendo la posibilidad de tormentas aisladas y un descenso en las temperaturas que marcará la jornada. En toda la provincia, se sentirán vientos que giran desde el noroeste hacia el sureste, particularmente en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris y calor persistente por la tarde

El cielo se despereza con tonos grisáceos en la mañana de Zaragoza, presagiando un día donde la probabilidad de chubascos se asoma como un invitado que no se atreve a tocar la puerta. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 23 grados, mientras el viento sopla suavemente del sureste, aportando un ligero frescor al ambiente, que se sentirá algo pesado con una humedad notable.

A medida que avanzamos hacia el mediodía, la intensidad de las lluvias disminuirá, dejando paso a un cielo más despejado y un calor que abrazará la ciudad con temperaturas que llegarán hasta los 39 grados. La tarde, tranquila y serena, se presentará sin la amenaza de lluvias, convirtiéndose en el momento ideal para disfrutar de los últimos rayos de sol que se ocultarán a las 21:35, tras unas largas horas de luz que nos acompañarán desde el amanecer.

Calatayud: cielos cambiantes con posibles lluvias

El cielo de Calatayud se presenta hoy con un aspecto cambiante, como si la naturaleza misma estuviera jugando a despistar. Nubes grises avanzan llenas de energía, mientras el viento sopla con fuerza, prometiendo alteraciones en el ritmo habitual. A lo largo de la mañana, la temperatura se moverá entre los 19 y 38 grados, con una probabilidad del 80% de que las lluvias hagan su aparición.

Mientras la mañana deja atrás una sensación térmica alta, la tarde será un contraste marcado, con cielos despejados y temperaturas más frescas. Las ráfagas de viento alcanzarán los 40 km/h, añadiendo un toque de inquietud a la jornada. Es un día para estar preparado: no olvides llevar el paraguas contigo, pues las lluvias podrían sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

Las horas de la mañana y la tarde se presentan con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes dispersas que no interrumpen la luz del sol. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche, la jornada promete ser agradable, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 35 grados y un viento suave que acompaña la temperatura.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el entorno, aprovechar la calidez y la tranquilidad del ambiente y realizar actividades al aire libre. Ideal para desconectar y disfrutar de lo que ofrece la localidad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET