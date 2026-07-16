Hoy, 16 de julio de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos y algunas brumas en las zonas elevadas. Se prevén lluvias débiles, especialmente en la mitad norte por la mañana, mientras las temperaturas experimentan un ligero descenso. Vientos flojos del norte completan el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos al atardecer

En Bilbao, la jornada se presenta con un cielo mayormente cubierto que se despereza lentamente, invitando a la lluvia a formar parte del paisaje. Con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados, el ambiente se sentirá algo pesado, especialmente con la humedad que alcanzará su punto máximo. Si bien la mañana podría ofrecer alguna tregua, será a partir de la tarde cuando las probabilidades de chubascos se incrementen, transformando el escenario en un baile de gotas que refrescarán el aire.

A lo largo del día, el viento del norte, suave a 10 km/h, apenas logrará despejar alguna nube, mientras que, por la noche, las temperaturas descenderán y la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más fresco. El sol asomará tímidamente a las 06:46 y se despedirá tras el horizonte a las 21:48, dándonos un puñado de horas de luz que, aunque cargadas de nubes, nos invitan a disfrutar de la belleza de esta ciudad siempre lluviosa.

Cielo gris y lluvias intensas en Baracaldo

Baracaldo despierta bajo un cielo gris plomizo, lleno de esa inconfundible sensación de inestabilidad que invita a estar alerta. El viento sopla con fuerza desde el norte, creando una atmósfera tensa, como si la naturaleza se preparara para lanzar su propio espectáculo de emociones. Las primeras horas traerán lluvias que irán en aumento a medida que avance el día, mientras las temperaturas oscilan entre los 20 y los 30 grados, creando una sensación térmica variable y algo sofocante.

Con el paso de las horas, la mañana se presentará aún con cielos nublados y una creciente probabilidad de lluvia, que alcanzará un 75% antes del mediodía, mientras el viento podría superar los 15 km/h. Por la tarde, los aguaceros continuarán con una probabilidad del 85% y una ligera bajada en la temperatura hará que la sensación sea más fresca. Es un día para no olvidar el paraguas y, si se sale, mejor abrigarse un poco para enfrentar los caprichos del tiempo.

Guecho: cielo cubierto con lluvias frecuentes

Esta jornada en Guecho amanece con un cielo cubierto, con temperaturas que rondan los 21 grados y una sensación térmica que puede llegar a ser de 29°C, lo que provoca un ambiente cálido y húmedo. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 65% en la madrugada y el mediodía, así que es recomendable llevar paraguas. A medida que avanza el día, las lluvias serán más frecuentes por la tarde y noche, con un 85% de posibilidad de precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 7 km/h.

La tarde no trae grandes cambios; mantendremos un cielo cubierto, con temperaturas que ascienden hasta los 28 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta incluso más intensa. Con una humedad que puede llegar al 85%, el ambiente se sentirá pesado. La luz del día, que comenzará a asomarse a las 06:46 y se despedirá a las 21:49, nos ofrecerá varias horas de luz, pero hay que estar preparados para la lluvia que se prevé en esta jornada fresca y variable.

Santurce: ambiente nublado y agradable viento

El tiempo se presenta con temperaturas agradables, oscilando entre 20 y 28 grados. Durante la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con pequeñas posibilidades de lluvia y un viento suave que rondará los 15 km/h, creando un ambiente cómodo para disfrutar del día.

Aprovechar estas condiciones es ideal para un paseo relajado o para salir a realizar actividades cotidianas. La atmósfera tranquila invitará a los residentes a disfrutar de los espacios al aire libre, ya sea en compañía de amigos o en solitario, contemplando el paisaje local.

Cielos cubiertos y lluvia inminente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta muy inestable, con cielos cubiertos que aportarán una sensación de pesadez. La temperatura oscilará entre los 19 y 31 grados, pero la sensación térmica alcanzará los 31, especialmente durante la tarde. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, sobre todo en la tarde-noche, haciendo recomendable llevar paraguas y ropa impermeable.

Con el viento del norte soplando a una velocidad media de 10 km/h y rachas de hasta 75 km/h, será un buen momento para buscar refugio en alguna cafetería. A pesar de la inminente lluvia, no olvide disfrutar de los breves momentos en los que el sol pueda asomarse entre las nubes.