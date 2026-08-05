Detenido un colombiano por matar a un joven de 20 años en un bar de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles a un colombiano de 62 años y propietario de un bar en la calle Hierro de Valencia, por la muerte de otro hombre, de la misma nacionalidad y de 20 años. Los hechos se han producido entre las 09:00 y las 09:30 horas de este mismo miércoles, cuando el detenido ha golpeado a la víctima con un objeto metálico contundente en la cabeza, que las fuentes consultadas definen como un bloque.

En principio, según las fuentes consultadas, el fallecido habría entrado al establecimiento con la supuesta intención de robar y, al ser sorprendido por el propietario, este ha acabado con su vida, golpeándole con el objeto contundente antes citado. Si bien esta no es la única hipótesis que maneja la Policía. Todo ello, según han trasladado a OKDIARIO fuentes próximas al caso de la Policía Nacional.

El suceso ha causado una enorme conmoción en Valencia. El detenido se encuentra en estos momentos en dependencias policiales, donde será interrogado por los agentes, que están llevando a cabo las tareas concernientes a la investigación del caso. Según las primeras hipótesis y a falta de la correspondiente autopsia, el golpe recibido por la víctima en la cabeza le habría provocado un fuerte traumatismo craneoencefálico y, finalmente, la muerte.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Científica han acudido hasta el lugar en que se ha producido el crimen para llevar a cabo una minuciosa inspección ocular.