Un argelino ilegal deja en coma de una paliza a un viandante en Valencia sin motivo

Las imágenes del inmigrante argelino ilegal, que fue grabado por varios testigos propinando puñetazos y patadas a su víctima hasta dejarla en estado de coma, en el barrio de Marcelino de Valencia, han servido para detener y enviar a prisión provisional al agresor con la mayor rapidez posible.

El delincuente argelino multirreincidente atacó por sorpresa al viandante indefenso que tiene un brazo escayolado. En el vídeo se puede observar cómo, a pesar de los tímidos intentos de los testigos por proteger a la víctima, el agresor continúa dándole puñetazos y patadas en la cabeza hasta dejarle en un estado de máxima gravedad.

El agresor fue detenido por agentes de la Policía Local de Valencia y, en la tarde de este domingo, la juez de la plaza número trece de la Sección de Instrucción de los juzgados de Valencia le ha enviado a prisión provisional acusado de tentativa de homicidio. Una situación que podría escalar a una acusación por asesinato si la víctima finalmente fallece en el hospital.

En este momento, la víctima, de 47 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital Peset con lesiones craneales de carácter grave y numerosas fracturas fruto de los puñetazos y patadas en la cabeza que recibió en el ataque.

Atacante argelino de 26 años

El atacante responde al nombre de Said, tiene 26 años, es de origen argelino y ya ha acumulado un amplio historial delictivo en el poco tiempo que lleva en España en situación irregular.

Conocido en el barrio de San Marcelino, donde se aloja en una chabola, ya ha protagonizado numerosas agresiones y robos con violencia.

En este caso, ni siquiera conocía a la víctima y la atacó sin motivo alguno. Ahora, el agresor está en prisión debido a la gravedad de los hechos, a la alta pena que puede recibir y al evidente riesgo de fuga.