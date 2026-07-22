Resuelto el crimen de Las Tablas: un marido celoso mató al argentino Facundo y después se suicidó

Fue un crimen motivado por los celos. La Policía Nacional ha resuelto el asesinato del ingeniero argentino Facundo, atacado con un spray de pimienta y apuñalado hasta la muerte en su piso del barrio madrileño de Las Tablas la mañana del pasado día 16 de julio.

El asesino de la víctima actuó obsesionado por la presunta infidelidad de su mujer, de la que estaba en trámites de separación por iniciativa de ella. La mujer conocía a Facundo del gimnasio que ambos frecuentaban en el barrio de Las Tablas, en Madrid.

Dominado por los celos, el asesino localizó el domicilio de Facundo y montó guardia en su puerta hasta que se aseguró de que la víctima estaba en su vivienda. Entonces, armado con un spray de pimienta y un cuchillo de cocina, el homicida llamó a la puerta de la víctima.

Facundo, el ingeniero hispano argentino de 37 años, le abrió la puerta a su asesino; los dos hombres discutieron y el homicida le atacó con el spray de pimienta y luego le apuñaló 14 veces antes de escapar, dejando el cuchillo en la cocina de la víctima.

Lo mató con un cuchillo de 20 cm de largo

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del SAMUR Protección-Civil y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ante la imposibilidad de entrar por la puerta, ya que estaba cerrada, los bomberos tuvieron que acceder al piso por una ventana.

Una vez en la vivienda, se toparon con el cadáver de Facundo en un gran charco de sangre. Los bomberos iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, sin éxito. La Policía Nacional halló el arma del crimen en la cocina de la vivienda durante una primera inspección ocular.

Identificado el autor en 24 horas

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional trabajó desde el principio descartando la hipótesis del robo. Además, la víctima no tenía antecedentes policiales y el número de puñaladas recibidas implicaba un móvil marcadamente personal.

Con esos mimbres y el arma del crimen, los agentes identificaron al presunto autor del crimen en poco más de 24 horas. Se trataba del marido de una compañera de gimnasio de Facundo.

Los agentes fueron a buscarle a la vivienda donde estaba su mujer, en La Adrada, un pueblo de Ávila a unos 100 kilómetros de Madrid. El homicida no estaba allí, pero los agentes reconstruyeron el crimen.

La mañana del día 16 tras huir a la vista de varios testigos en un coche rojo, el asesino condujo hasta La Adrada para ver a su mujer; tras hablar con ella, desapareció. Días después se encontró su cadáver. El homicida se había quitado la vida el mismo día del crimen.