No fue un robo. Facundo, el ingeniero español de origen argentino muerto a puñaladas este martes, conocía a su asesino y le abrió la puerta de su piso de 150 metros en una urbanización del acomodado barrio de Las Tablas de Madrid. La Policía busca al homicida en el entorno de la víctima, mientras analiza las imágenes de las cámaras de seguridad.

El homicida le roció la cara con spray de pimienta, agarró un cuchillo y apuñaló 14 veces a la víctima de 37 años.

Ahora la Policía rebobina la vida de Facundo en busca del asesino entre su círculo de conocidos. Facundo no había dado problemas al vecindario y fuentes policiales confirman que no tenía antecedentes en España.

Gritos y olor a pimienta

El suceso tuvo lugar a media mañana del martes en el interior de la vivienda de la víctima, situada en el número 4 de la calle Cirauqui, en el distrito de Fuencarral.

Fueron los vecinos los que, sobre las 10:00 de la mañana, avisaron al teléfono de emergencias de un fuerte olor a spray de pimienta que salía de la vivienda de la víctima.

Los testigos habían escuchado golpes y gritos provenientes de la vivienda de Facundo y el portero de la finca cuenta que observó a un hombre vestido de negro abandonar precipitadamente el edificio y subirse a un coche rojo.

Lo mató con un cuchillo de 20 cm de largo

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del SAMUR Protección-Civil y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ante la imposibilidad de entrar por la puerta, ya que estaba cerrada, los bomberos tuvieron que acceder al piso por una ventana.

Una vez en la vivienda, se toparon con el cadáver de Facundo en un gran charco de sangre. Los bomberos iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, sin éxito.

Poco después, la Policía Nacional halló el arma del crimen en la cocina de la vivienda durante una primera inspección ocular. Era un cuchillo de 20 centímetros con el que han apuñalado a la víctima hasta la muerte.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y sospechan que Facundo conocía a su asesino directa o indirectamente, ya que la víctima le abrió la puerta. El elevado número de puñaladas que recibió el ingeniero también hace pensar que el agresor tenía una cuenta pendiente con la víctima.