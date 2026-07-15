MADRID

Facundo conocía a su asesino: le abrió la puerta y el homicida le roció con spray de pimienta y le apuñaló 14 veces

El misterioso asesinato de Facundo en Madrid, un ingeniero español de origen argentino

El asesino del ingeniero de Las Tablas (Madrid) no robó nada

Las cámaras graban a un mena marroquí reincidente golpeando a ancianos para robarles en Madrid

Cien mujeres ya han denunciado al masajista de Rivas por grabarlas desnudas, 9 de ellas por agresión sexual

Ver vídeo
Efectivos del SAMUR en el lugar del crimen de Facundo, en Madrid.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

No fue un robo. Facundo, el ingeniero español de origen argentino muerto a puñaladas este martes, conocía a su asesino y le abrió la puerta de su piso de 150 metros en una urbanización del acomodado barrio de Las Tablas de Madrid. La Policía busca al homicida en el entorno de la víctima, mientras analiza las imágenes de las cámaras de seguridad.

El homicida le roció la cara con spray de pimienta, agarró un cuchillo y apuñaló 14 veces a la víctima de 37 años.

Ahora la Policía rebobina la vida de Facundo en busca del asesino entre su círculo de conocidos. Facundo no había dado problemas al vecindario y fuentes policiales confirman que no tenía antecedentes en España.

Gritos y olor a pimienta

El suceso tuvo lugar a media mañana del martes en el interior de la vivienda de la víctima, situada en el número 4 de la calle Cirauqui, en el distrito de Fuencarral.

Fueron los vecinos los que, sobre las 10:00 de la mañana, avisaron al teléfono de emergencias de un fuerte olor a spray de pimienta que salía de la vivienda de la víctima.

Los testigos habían escuchado golpes y gritos provenientes de la vivienda de Facundo y el portero de la finca cuenta que observó a un hombre vestido de negro abandonar precipitadamente el edificio y subirse a un coche rojo.

Lo mató con un cuchillo de 20 cm de largo

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del SAMUR Protección-Civil y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ante la imposibilidad de entrar por la puerta, ya que estaba cerrada, los bomberos tuvieron que acceder al piso por una ventana.

Una vez en la vivienda, se toparon con el cadáver de Facundo en un gran charco de sangre. Los bomberos iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, sin éxito.

Poco después, la Policía Nacional halló el arma del crimen en la cocina de la vivienda durante una primera inspección ocular. Era un cuchillo de 20 centímetros con el que han apuñalado a la víctima hasta la muerte.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y sospechan que Facundo conocía a su asesino directa o indirectamente, ya que la víctima le abrió la puerta. El elevado número de puñaladas que recibió el ingeniero también hace pensar que el agresor tenía una cuenta pendiente con la víctima.

Lo último en Sucesos

Últimas noticias