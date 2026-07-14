Cien mujeres ya han denunciado al masajista de Rivas por grabarlas desnudas, 9 de ellas por agresión sexual

Un total de 97 mujeres y chicas menores de edad ya han denunciado ante la Guardia Civil a Ricardo M., el masajista de Rivas Vaciamadrid que grababa desnudas a sus pacientes durante sus sesiones en el centro Kukai de la calle Torrente Ballester del municipio madrileño.

Las víctimas le han denunciado sobre todo por un delito contra la intimidad por grabarlas desnudas en su consulta, pero al menos siete mujeres y dos niñas también le acusan de un delito de agresión sexual por someterlas a tocamientos injustificados durante los masajes.

La Guardia Civil avanza rápidamente en el caso y ya ha tomado declaración a un centenar de pacientes del masajista investigado del total de 131 víctimas femeninas identificadas en los vídeos que el acusado entregó de manera voluntaria a los investigadores en presencia de su abogado y del Letrado de la Administración de Justicia.

La mayoría de las víctimas son vecinas del municipio madrileño y aunque las mujeres fueron grabadas desnudas mientras recibían masajes deportivos, otro pequeño número de pacientes también fue grabado mientras mantenía sexo consentido con el acusado durante la sesión de masaje tántrico o deportivo.

Dos de las 131 mujeres identificadas en los vídeos grabados por el masajista de Rivas no han ejercido su derecho a denunciar y la Guardia Civil continúa llamando a declarar a más víctimas.

1.600 vídeos de mujeres, no de hombres

La Guardia Civil halló en los dispositivos del acusado un total de 1.600 vídeos, la mayoría de pacientes desnudas grabadas sin su permiso durante las sesiones de masaje deportivo y en los encuentros sexuales con el acusado durante los masajes tántricos.

El hallazgo tuvo lugar en abril del año 2025 tras la denuncia por agresión sexual (tocamientos) de una menor de edad. El presunto agresor fue detenido y puesto en libertad como investigado mientras la Guardia Civil analizaba los 1.600 vídeos que se le requisaron en su teléfono, todos producto de las grabaciones con cámaras ocultas en su consulta.

Un año después, la Guardia Civil ha identificado a 131 mujeres y ha llamado a declarar a la mayoría, con el resultado de 97 denuncias contra el masajista. Todas por grabarlas desnudas además, nueve de ellas, también le han denunciado por agresión sexual.

Al recibir el informe de los investigadores, la juez de Arganda del Rey citó al investigado y lo envió a prisión provisional bajo la acusación de nueve agresiones sexuales y decenas de delitos contra la intimidad.